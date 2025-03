La Tesorería General de la SS solicita la liquidación del Badajoz

En el Badajoz todo son sobresaltos y, ahora que parece que la parcela deportiva sigue un buen camino en el inicio de la Tercera RFEF, ... de nuevo surge el enésimo susto en lo institucional que hace tambalearse al club y a su sufrida afición. La Tesorería General de la Seguridad Social ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil la liquidación del CD Badajoz, un proceso cuyo inicio pide debido al incumplimiento del concurso de acreedores por parte de la entidad blanquinegra, sobre la que afirma tener acreditados sus impagos y lamenta que las numerosas comunicaciones para que regularice su situación no han dado resultado. Hasta habla de un descubierto de 155.239 euros de cotizaciones de los más de 20 trabajadores entre febrero y junio de 2024. Se indican además 246.568 euros de créditos privilegiados y 135.022 de los ordinarios, si bien sobre los primeros se llegaron a ingresar 72.000. Luego tales impagos podrían simplificarse en unos 300.000 euros.

El escrito tiene fecha del 11 de septiembre de 2024 por parte de la letrada de la Admistración de Justicia. Una diligencia de ordenación que el Badajoz puede impugnar vía recurso de reposición en el plazo de cinco días desde la notificación. En caso de que sus alegaciones no sean admitidas, el Juzgado Mercantil podría dictar un auto acordando el inicio de la fase de liquidación, repitiéndose de ser así la historia de aquel 2012 en la que Agencia Tributaria y Seguridad Social no firmaron el convenio y condenaron al Badajoz a su desaparición. En este caso sí hubo convenio pero se denuncia su incumplimiento, pero las consecuencias podría ser las mismas.

En el Badajoz se muestran tranquilos ya que no se trata de una resolución del juzgado que ordene el comienzo de la fase de liquidación sino que es una solicitud por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la que además asegura que no tienen comunicación oficial. Es más, el Badajoz cree que es un grave error del letrado porque no es parte del proceso y no tiene legitimación. «La Tesorería General de la Seguridad Social no tiene capacidad legal para solicitar la supuesta liquidación por no ser parte del convenio. Consideramos que es un grave error, por parte del funcionario que ha realizado dicha solicitud, dado que, al no ser parte del convenio, no puede en ningún caso solicitar la liquidación», señala el club en un comunicado. Por su parte, el solicitante, en los fundamentos de derecho recoge que dicho organismo, como acreedor, está legitimado porque ha «acreditado la reinsolvencia del concursado».

Desde el CD Badajoz afirman que desde que la nueva propiedad de Lanuspe tomó las riendas está al día con los compromisos adquiridos con la Tesoría General, sin que a las oficinas haya llegado alguna notificación. Añade que una vez se conozca el contenido total de la solicitud se ejercerán las alegaciones. Y ya puestos a ver enemigos en la sombra, finaliza con una sospecha que se antoja improbable. «Esperamos y deseamos que no sea un movimiento hecho por entidades interesadas en perjudicar al CD Badajoz en la competición, adulterando la misma, en la víspera de un importante partido», concluye la respuesta del Badajoz.