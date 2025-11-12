HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 12 de noviembre, en Extremadura?
Fidel Caballero posa con la bufanda del Cabeza del Buey el día de su renovación como técnico. CD CABEZA DEL BUEY
Tercera RFEF

El técnico milagro del Cabeza del Buey

Fidel Caballero dirige al equipo revelación que el domingo pondrá a prueba a un Badajoz al que le espera un ambiente «que ha crecido cada domingo y ahora es una barbaridad»

Javi Pérez

Javi Pérez

Badajoz

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:01

Badajoz y Cabeza del Buey afrontan este domingo un duelo inédito en el fútbol extremeño al que llegan con los papeles cambiados. En ambos casos ... es una sorpresa su situación en la clasificación. El Cabeza del Buey para bien al situarse por encima de sus posibilidades e incluso hasta la pasada jornada colándose en puestos de playoff. Al frente de este tremendo éxito que tiene revolucionados a los poco más de 4.500 vecinos de la localidad se encuentra Fidel Caballero. Un joven técnico con las ideas claras, metódico, exigente y que llevó al equipo a la Tercera extremeña por primera vez en su historia. «Esto es un premio y una fiesta cada domingo para Cabeza del Buey», señala todavía sin bajarse de la nube a la que subió al equipo después de una temporada pasada de ensueño.

