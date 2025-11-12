El técnico milagro del Cabeza del Buey

Badajoz y Cabeza del Buey afrontan este domingo un duelo inédito en el fútbol extremeño al que llegan con los papeles cambiados. En ambos casos ... es una sorpresa su situación en la clasificación. El Cabeza del Buey para bien al situarse por encima de sus posibilidades e incluso hasta la pasada jornada colándose en puestos de playoff. Al frente de este tremendo éxito que tiene revolucionados a los poco más de 4.500 vecinos de la localidad se encuentra Fidel Caballero. Un joven técnico con las ideas claras, metódico, exigente y que llevó al equipo a la Tercera extremeña por primera vez en su historia. «Esto es un premio y una fiesta cada domingo para Cabeza del Buey», señala todavía sin bajarse de la nube a la que subió al equipo después de una temporada pasada de ensueño.

El Cabeza del Buey se empeña en demostrar cada semana que su fulgurante arranque no es flor de un día y que está codeándose con la nobleza por méritos propios. Lleva ocho partidos sin perder y en su debe solo contabiliza una derrota en la segunda jornada en Gévora, precisamente otro recién ascendido y debutante en la categoría. «Por ilusión, trabajo y esfuerzo no falta», apunta Fidel Caballero. Aunque reconoce que este excelente inicio es algo inesperado. «Nos hemos colado en una situación de la tabla que no es nuestra realidad por proyecto y porque somos un equipo humilde», sostiene. Pero ahí está el Cabeza del Buey desafiando la lógica en este comienzo liguero tan ilusionante. «No es normal lo que estamos haciendo. Somos un equipo recién ascendido y es la primera vez en la historia que juega en esta categoría. Hay un gran esfuerzo detrás de mucha gente», añade.

El Cabeza del Buey cabalga en la octava plaza con 15 puntos, una situación que ni soñada este verano, pero que analizando algunos empates Fidel Caballero considera que incluso debería ser mejor. «Para mí merecíamos estar con más puntos porque con el Calamonte perdimos dos puntos por dos errores, el Azuaga se encontró con un gol cuando le teníamos dominado por completo y el Don Benito nos empató en el minuto 92 por un penalti que mejor me callo».

Fidel Caballero tiene como lema que «en lugar de buscar excusas intento buscar soluciones» y con ese manual de estilo se ha erigido en el técnico milagro de la Tercera extremeña. «Soy muy exigente, competitivo y llevo a los jugadores al máximo, aunque a veces tengo que bajar porque algunos vienen al entrenamiento de trabajar o se han levantado a las seis de la mañana». Y son esas circunstancias las que condicionan su día a día. «Entrenamos a las siete de la tarde cuando algunos acaban su jornada laboral y es complejo porque tienes que medir las cargas y otros factores que no controlas».

Ampliar Once del Cabeza del Buey de esta temporada. CD CABEZA DEL BUEY

El secreto para convertirse en el equipo revelación se basa en «el trabajo y el compromiso de todos. Somos una familia», expone el técnico. Y cuenta el método que le ha llevado a hacer historia. «Me he encargado de estudiar los errores de los recién ascendidos en otras temporadas. He cambiado el chip totalmente de la plantilla porque me hubiera gustado quedarme con algunos jugadores que consiguieron el ascenso, pero no podían adquirir el compromiso que yo quería y llevar al equipo a un nivel de profesionalidad máximo». Con el Cabeza del Buey como la gran sorpresa del grupo y cuestionado si le considera como el nuevo Jaraíz de la temporada anterior, el técnico caputbovense no ve comparación posible. «Ojalá tuviéramos su presupuesto, pero con nuestras limitaciones vamos a aspirar a lo que diga cada domingo», asume Fidel Caballero.

«El Badajoz superará sus adversidades»

Para equipo profesional el Badajoz, al que recibirá el domingo con todos los honores de una visita ilustre y por primera vez en partido oficial. «Es un club histórico y uno de los mejores de Extremadura que se merece estar en otra categoría, incluso en Segunda. Junto al Don Benito son los más fuertes y claros candidatos al ascenso directo. Y el que quede segundo también para subir en el playoff», destaca. Pero el domingo, los papeles aparecen intercambiados. «Ellos están con otras aspiraciones, pero en fútbol son once contra once y ahí no hay diferencia». El campo del Cabeza del Buey es un hervidero con todo el pueblo volcado y el domingo no será menos. «Desde el playoff el ambiente ha crecido cada semana y ahora es una barbaridad. Cada domingo es una fiesta, no he visto una cosa igual», remarca Fidel Caballero.

En el lado opuesto a la ilusionante trayectoria de su equipo, llega este domingo el Badajoz a Cabeza del Buey con muchas urgencias clasificatorias. Una situación que a Fidel Caballero le sorprende, aunque cree que remontará el vuelo y también da valor a los rivales. «Este verano di como favoritos al Badajoz y Don Benito y entre los dos aposté por el Badajoz. Aunque ha tenido el problema del primer partido, eso demuestra que todos los equipos están haciendo las cosas bien. Estoy convencido que superará sus adversidades y va a salir de esta situación».

Fidel Caballero ya ascendió al Campanario a Tercera en la 2019-20 y el pasado curso repetía experiencia con el Cabeza del Buey logrando su particular y humilde triple corona. «Tenía claro que podía ascender al Cabeza del Buey. Meterse en playoff, ser campeones y ascender a Tercera nunca se había hecho y conseguimos las tres».

En la temporada de su debut en categoría nacional el Cabeza del Buey parte con la salvación como meta. «Nos dijeron de disfrutar de un año histórico. Pero desde el primer día nuestro objetivo es la permanencia y cuando se consiga vamos a pelear hasta donde nos diga la clasificación».