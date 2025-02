La Seguridad Social vuelve a solicitar la liquidación del Badajoz

J. P. Badajoz Miércoles, 5 de febrero 2025, 21:06 | Actualizado 21:15h. Comenta Compartir

No hay semana que no haya un sobresalto en el Nuevo Vivero. Solucionado el tema de Javi Ros que mantenía bloqueados los derechos federativos para que el Badajoz pudiera fichar, ahora es la Seguridad Social la que vuelve a entrar en escena pidiendo de nuevo ... la liquidación del club. La Tesorería General presentaba este martes un escrito al Juzgado de lo Mercantil en el que solicita reanudar el procedimiento por no haber cumplido la entidad blanquinegra con el calendario de pagos. «Presentado escrito por la letrada de la Tesorería General de la Seguridad Social poniendo en conocimiento de este órgano judicial que no ha tenido lugar el acuerdo del pago de las deudas titularidad de la TGSS, solicitando la reanudación del procedimiento, únase y dese traslado a la concursada por plazo de tres días», recoge el juzgado en su diligencia.

Al parecer este nuevo contratiempo se debe a que la Seguridad Social no acepta los avales presentados por el Badajoz como garantía de pago. Desde el Nuevo Vivero apuntan que se había llegado a un acuerdo para marcar un calendario de pagos en un plazo de cinco años, estableciéndose la denominada cuota solidaria que se puede reponer a través de avales. Pero tras presentar los avales hasta en dos ocasiones, la administración no da validez a dichas garantías y ha instado al Juzgado de lo Mercantil que reinicie el procedimiento de liquidación del club. Los servicios jurídicos del Badajoz volverán a reunirse este jueves para retomar las negociaciones y salvar la situación. Tras varios meses de notificaciones de embargos por parte de las administraciones públicas, la Seguridad Social solicitaba el pasado 11 de septiembre la liquidación del club por una deuda de unos 300.000 euros. Una orden que el Badajoz lograba levantar el 15 de octubre al alcanzar un acuerdo con la Tesorería General para saldar sus créditos. Ahora, esa amenaza vuelve a pesar otra vez sobre el club blanquinegro, aunque desde la propiedad se muestran tranquilos y confiados en que se va solucionar en los próximos días. De hecho, desde Lanuspe sostienen que hace poco más de una semana se ha presentado en Hacienda un nuevo plan de pagos al que ha dado su visto bueno para empezar a negociar un posible acuerdo.

