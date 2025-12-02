HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Tercera RFEF

La Seguridad Social recurrió ante la Audiencia Provincial la liquidación del Badajoz

La Tesorería Genereal insistía en su cruzada tras ser desestimado su petición por el Juzgado de lo Mercantil en mayo

J. P.

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 22:18

Comenta

La Seguridad Social no ha desistido en su empeño de pedir la liquidación del club blanquinegro. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz ... había desestimado el pasado mes de mayo la demanda interpuesta por la Tesorería General en la que solicitaba por segunda vez la disolución del club. Pero el organismo público recurrió la resolución en segunda instancia ante la Audiencia Provincial de Badajoz y queda pendiente su dictamen.

