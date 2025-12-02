La Seguridad Social recurrió ante la Audiencia Provincial la liquidación del Badajoz

La Seguridad Social no ha desistido en su empeño de pedir la liquidación del club blanquinegro. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz ... había desestimado el pasado mes de mayo la demanda interpuesta por la Tesorería General en la que solicitaba por segunda vez la disolución del club. Pero el organismo público recurrió la resolución en segunda instancia ante la Audiencia Provincial de Badajoz y queda pendiente su dictamen.

De esta manera, la entidad pacense sigue en el punto de mira de la Seguridad Social, que ya tuvo un primer intento en septiembre de 2024 y cuya orden fue levantada en octubre de ese mismo año al llegar un acuerdo ambas partes y presentar un escrito conjunto ante el juzgado solicitando su suspensión.

En febrero de 2025 volvía a pedir la reanudación del procedimiento por incumplimiento en el calendario de pagos del convenio singular, pero la jueza rechazó el requerimiento al estimar que al no ser acreedor ordinario no tenía legitimación para pedir la disolución. La Seguridad Social presentó en tiempo y forma un recurso ante la Audiencia Provincial.