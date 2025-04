Santos Granado: «Estos chavales han dignificado la camiseta y al club»

J. P. Badajoz Martes, 9 de julio 2024, 08:19 Comenta Compartir

Santos Granado habla alto y claro sobre la realidad que el Badajoz B ha tenido que sufrir una temporada para enmarcar en lo deportivo, pero para olvidar a nivel económico y de atención por parte del club. Ni el ascenso a Primera Extremeña ha servido para cambiar esa situación. Es el único equipo de la cantera blanquinegra que sigue sin cobrar las cinco mensualidades atrasadas que se remontan a diciembre, esta última recibida el 17 de febrero. «No sé lo que puede tener en contra el filial. Estos chavales han dignificado esta camiseta y al club. Es increíble lo que han conseguido en estas circunstancias», expone. Una situación límite hasta el punto de negarse a jugar la fase de ascenso. «Hubo jugadores que se querían plantar para no jugar las eliminatorias, pero les convencí para salir por la puerta grande con el ascenso. Me costó convencerles, sobre todo al capitán José Ángel porque le estaba costando dinero al dejar de hacer guardias para venir a entrenar y jugar los partidos», desvela Santos Granado.

El extécnico del Badajoz B revela todas las vicisitudes que ha tenido que pasar el filial ante el abandono permanente que han sentido teniendo que pagarse de su bolsillo los bocadillos, incluso la cena de los jugadores extranjeros que tenía el club en un piso, el botiquín. «Tenían en un piso a un peruano, un ecuatoriano y un italiano y me los tenía que llevar los viernes a cenar a una hamburguesería. Hasta que estuvo Patricio se nos pagó todo, después estaba Leyva que fue quien nos pagó diciembre en febrero. Víctor Arana cuando vino en Navidad y le comentamos la situación nos dijo que eso no podía ser que estuviésemos sin cobrar. Los actuales propietarios no han puesto ni un céntimo en el filial», relata Santos Granado. Además, de tener que lavarse la ropa de entrenamiento de un día para otro y las equipaciones o comprarse el polo oficial del club para ir uniformados en la última eliminatoria de la fase de ascenso. «Las equipaciones para el partido del ascenso las lavé yo en una lavandería», apunta. Eso unido a la falta de un campo para entrenar en pretemporada siendo derivados a la Universidad y posteriormente pasar al viejo Vivero sin vestuarios teniéndose que cambiar en el banquillo o bajo la cubierta de la grada en días de lluvia. Al final el filial pudo disponer de dos días en el Eusebio Bejarano.

Santos Granado no está dispuesto a que se cuestione su profesionalidad ni se manche su trayectoria de más de 30 años en los banquillos. Y pone los números y una situación impropia de un club como el Badajoz sobre la mesa para conocimiento de la afición ante las acusaciones lanzadas por la propiedad. El pasado jueves, la entidad pacense emitía un comunicado en el que apuntaba a miembros del cuerpo técnico de no cumplir lo pactado al verter comentarios en las redes sociales antes del 5 de julio. «No se llegó a tal acuerdo. La historia fue que nos dijeron que iba a venir Luis Oliver padre al partido de la selección y Guzmán y Germán se iban a entrevistar con él. El entrenador del juvenil y yo pedimos reunirnos con Javier Peña y le ahí le dijimos que les íbamos a denunciar si no nos pagaban. Llamé a Guzmán y me transmitió lo que les había dicho Luis Oliver padre de que iban a pagar tres meses entre el 1 y el 5 de julio, aunque se debían cinco. Pero eso no es un acuerdo, eso es o lo tomas o lo dejas. Nadie ha negociado nada con él. Esperamos al 5 de julio y ha pagado lo que le ha dado la gana», critica Santos Granado.

En la misma nota, el club cargaba contra dicho cuerpo técnico haciendo referencia a sus «desorbitados salarios». Santos Granado rebate esa consideración. «Es mentira. El filial costaba 2.940 euros mensuales. Yo tenía el mismo sueldo que el entrenador del juvenil. ¿A ver dónde está ese sueldo estratosférico? A Loreto le firmamos en diciembre del Extremadura y no ha visto ni un duro. Josemi, Andrés el brasileño, Fran Requena, Javi Mañas, Jaime... futbolistas que venían de cobrar 400 euros en La Garrovilla y aquí 200. La gente joven entre 50 y 70 euros. La media que cobraba los jugadores es de 150 euros», especifica. El futbolista que más cobraba era José Ángel con 450 euros y como compensación a esa extra que dejaba de ingresar por las guardias que se tenía que perder. El presupuesto para la plantilla del filial partía de 3.600 euros mensuales, que no se llegaron a gastar quedándose en 2.940 euros, y 1.800 para el cuerpo técnico, siendo 800 euros los emolumentos para el entrenador 400 para su segundo y preparador físico y 100 euros para el utillero y entrenador de porteros. «El delegado no cobraba y en todos los partidos de casa compraba el agua, fruta y chocolatinas para los árbitros», resalta Santos Granado. Para esta próxima temporada en Primera Extremeña, el club maneja un presupuesto para el Badajoz B de 600 euros para todo el cuerpo técnico y nada destinado para los jugadores. «Demuestran que no les interesa el filial. Además, los juveniles que terminan su ciclo están fichando por otros equipos y podrían ser muy válidos para ese nuevo proyecto», se custiona el expreparador blanquinegro.

El club no se presenta al acto de conciliación Este lunes estaba fijado el acto de conciliación entre el Badajoz y el cuerpo técnico a las 13.00 horas en la sede de la Federación Extremeña, pero ningún representante del club se presentó a la cita. Santos Granado y su equipo de trabajo había denunciado a la entidad blanquinegra por impagos desde diciembre y este paso era previo antes de llegar a juicio. Ahora la inscripción del filial dependerá de otra cautelar que dicte la jueza de lo Mercantil que prevalezca sobre el embargo de los derechos federativos. «Voy a pagar de mi bolsillo a los dos únicos miembros que no tenían contrato (utillero y preparador de porteros) porque vinieron conmigo y han sido trabajadores íntegros», señala el expreparador blanquinegro. Santos Granado espera que esta situación se resuelva por el bien de los jugadores. «Prefiero que cobren los chavales antes que yo».