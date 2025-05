El Santa Amalia, a frenar la racha del Extremadura

Raúl Peña Almendralejo Sábado, 1 de febrero 2025, 18:19 Comenta Compartir

La salida lejos del Francisco de la Hera entraña más riesgos de los que se podrían esperar hace unos meses, cuando comenzó la temporada, ... para el Extremadura. El Santa Amalia no es la revelación total de la Tercera extremeña porque el Jaraíz está haciendo una campaña de ensueño, pero los de Richi Tapia no se quedan atrás. Los amalienses marchan séptimos y son los primeros de esa 'otra liga' de los equipos que ahora mismo no están luchando de forma directa por el playoff de ascenso, pues están a siete puntos del quinto clasificado.

Por si fuera poco, el Santa Amalia llega al partido tras vencer en casa del líder, el Jaraíz, por la mínima. El Extremadura va a tener en contra un rival complicado. Para conseguir ganar, y que la racha de victorias de 2025 siga vigente, los azulgranas van a tener que ser un equipo más parecido al de la primera parte ante el Calamonte que al de la segunda mitad. El Santa Amalia solo ha perdido dos partidos en casa esta temporada y en los últimos cinco partidos ha cosechado doce puntos, igual que el Extremadura. Los azulgranas buscan seguir la estela del Jaraíz, Badajoz y Azuaga e intentar aprovechar un posible tropiezo; mientras que el Santa Amalia desea seguir con su gran temporada a base de victorias. Santa Amalia: Julián; David Díaz, Santi, Cano, Torvisco; Rubio, Pelu, Canito, Manu, Jaime Cañamero y Aarón. - Extremadura: Robador; Fran Rosales, Pardo, Carlos Cordero, Tala; Miguel Núñez, Robe Moreno, Dieguito, Barace; Callejón y Maikel. Árbitro: González Caballero.

Estadio y hora: Municipal de Santa Amalia, 16.30. En el Extremadura Robe Moreno podría ser titular en el centro del campo junto a Miguel Núñez. El último fichaje del Extremadura busca un hueco en el equipo inicial, pero lo va a tener complicado. El gran rendimiento de Marco le resta posibilidades, aunque habrá que ver si Cisqui coloca a Marco en otra posición y da entrada a Robe Moreno. Por lo demás, el equipo azulgrana será muy parecido al que ganó ante el Calamonte la pasada jornada. El Santa Amalia será fiel a su estilo e intentará aprovechar su conocimiento del Municipal para doblegar a uno de los mejores equipos de la categoría. Los locales ya empataron ante Badajoz y le ganaron en la ida al Jaraíz en su campo y solo han perdido como locales ante Azuaga y Llerenense, dos equipos de la parte alta de la clasificación.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión