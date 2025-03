Sabino se despide como técnico de La Estrella

Lucio Poves Los Santos de Maimona Martes, 25 de abril 2023, 18:41 Comenta Compartir

El entrenador de La Estrella Sabino Sánchez Parra se despedía de sus jugadores tras el partido del domingo frente al Azuaga y también le hizo saber al presidente, Fran Alburquerque, que sus caminos se separaban después de un doloroso descenso a la Primera Extremeña tras quedar como farolillo rojo del grupo 14 de Tercera RFEF. Una vez reunida la junta directiva, el club santeño comunicó la marcha del técnico a la afición a través de una nota de prensa.

«Acabamos de salir de la reunión de la directiva que debe ser la primera en enterarse. Me lo dijo ayer –por el domingo– cuando terminó el partido», señala Alburquerque.

En cuanto al entrenador que sustituirá a Sabino señaló que todavía es pronto y que el club no se había movido en ese sentido. «Aún no sabemos quién será. No queríamos ni anunciar lo de Sabino para desconectar unos días. Pero se lo dijo a los jugadores y debíamos informar a los socios porque al final se enteraría la gente por el boca a boca. Vamos a descansar unos días que nos lo merecemos también», añadía Fran Alburquerque.

Se pone así punto y final a la 'Sabineta' que logró el ascenso en un vibrante partido el año pasado en Montehermoso y el adiós como entrenador a Sabino que seguirá vinculado al equipo de veteranos de la UC La Estrella.

Sabino ha estado seis temporadas en La Estrella en esta etapa como entrenador con la que ha conseguido disputar cinco fases de ascenso entre la actual Primera Extremeña y la antigua Regional Preferente. El técnico santeño propició el ascenso del equipo a Tercera RFEF, categoría en la que solo ha podido permanecer una temporada, a pesar de cuajar una buena primera vuelta, pero una mala segunda vuelta le hizo caer al fondo de la clasificación y volver solo un año después a Primera Extremeña. Con Sabino, el equipo ha conseguido dos campeonatos de liga en la categoría Primera Extremeña.

Con un escueto «Sabino y La Estrella separan sus caminos», el club despide a un ilustre dle fútbol extremeño que desde pequeño se formó en el club.

De momento tampoco Sabino ha desvelado si continuará en otro equipo como entrenador o en cambio se dedicará exclusivamente a la política, ya que es concejal del equipo de gobierno municipal y de nuevo se presenta en las listas del PP a las próximas elecciones en el Ayuntamiento de Los Santos.

