Sábado de confirmación para el Badajoz

La hoja de ruta es bien clara. Que la historia de hace seis días se repita y que el Nuevo Vivero vuelva a vibrar como ... lo hizo en su estreno liguero ante el Olivenza, esta vez con la visita del Azuaga este sábado a las 19.00 horas. Segunda cita consecutiva en feudo propio por la petición de los azuagueños de cambiar el orden de los estadios respecto a la segunda vuelta por unos trabajos de sustitución en el terreno de juego del Municipal. Aunque hay muchos asuntos por solucionar en lo institucional, en lo deportivo la idea albinegra es salir del pozo de la Tercera RFEF cuanto antes y las buenas sensaciones del primer duelo y ese 4-0 permiten ser optimistas si son confirmadas.

«Tras la buena imagen del primer partido el equipo está mejor, se ha quitado el polvo del verano y se ven capaces de hacer todo lo que hemos preparado esta pretemporada cuando ya hay fuego real. Estamos más tranquilos porque en los inicios de temporada, da igual la categoría, siempre hay nervios por ver si va a funcionar todo», comentaba Oliver Sierra en su comparecencia de los viernes.

El técnico del Badajoz no se plantea cambiar su sistema predilecto del 4-4-2 y considera que ningún rival le hará cambiar de idea. «Yo tengo que conocer sus jugadores, sus puntos fuertes y débiles, pero no voy a cambiar mi sistema por un rival u otro porque sería darle demasiada importancia y quitárnosla a nosotros», prosiguió.

Todos están enchufados para el partido. «De la cabeza no sé, pero del cuerpo todos están bien», bromeó el preparador, para quien el aspecto mental en un colectivo que se ve favorito es básico y para ello lo que hay que evidenciar es tranquilidad. «Hay que estar templados y transmitirles serenidad al grupo. Este año tenemos un equipo de muchísimo nivel, que sepan que son superiores al rival pero que eso no vale de nada si no lo ponemos en práctica. No hay que presionarles. A la gente le encanta el entrenador tribunero que pega voces pero eso es una tontería; el 95% de lo que diga en la banda durante el partido ni se enteran», dijo también respecto a que ya cumplió su sanción y podrá ocupar su puesto en el banquillo. Se saben favoritos, recalcó, «desde el momento en que firmaron el contrato porque la mayoría vienen de categorías superiores y algunos perdonando cantidades importantes por estar aquí y saben que no quieren estar en esta categoría mucho tiempo».

El Azuaga tuvo otro buen comienzo de competición, sacando los puntos de su desplazamiento a Castuera con un cómodo 1-3 con goles de Pimienta, Ingoma y Baaqi. Los azuagueños informaron esta semana de la grave lesión de José Luis De la Cruz, que será intervenido de una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. «El Azuaga tiene unas características muy marcadas de transiciones rápidas, de correr y salir a la contra. Espero de ellos que hagan eso y nosotros tenemos que evitar que corran porque si lo hacen lo vamos a pasar mal. Debemos cortar su inicio de jugada rápido porque es su juego. Si se encierran lo van a pasar mal porque jugar contra nosotros va a ser un suplicio para cualquier equipo, planteen lo que planteen», avisaba el técnico blanquinegro sobre el adversario.

Cuestionado sobre la importancia de la afición, Oliver Sierra apuntó que la grada «siempre ayuda. Hay jugadores que me dicen que no han jugado ante más de 400 o 500 personas y eso le pasará a los rivales también. Si somos capaces de que el ambiente esté a favor, que la gente disfrute y nos anime a nosotros nos va a dar alas y se la va a cortar a los rivales. El entorno siempre afecta, incluso para aquellos que creen que no les afecta. Tenemos que conseguir que ese ambiente vaya siempre a nuestro favor. Espero que se diviertan como la semana pasada y que cada vez venga más afición».