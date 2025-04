Ruiz: «Queremos ascender por la afición y la directiva»

MACAMA NAVALMOAL DE LA MATA. Jueves, 5 de mayo 2022, 08:38 Comenta Compartir

Otro partido a cara de perro, otro resultado positivo que buscar para acercarse al ascenso a Segunda RFEF y mismo escenario para definir al mejor del playoff autonómico. Moralo y Llerenense se citan el domingo en el estadio Francisco de la Hera (19.00 horas) tras superar a Arroyo (3-0) y Jerez (1-1), respectivamente, en las semifinales.

Al equipo de Navalmoral le vale el empate después de 120 minutos, si fuera preciso jugar prórroga, para lograr la plaza a la final nacional, al choque definitivo con un conjunto de otro grupo. Haber acabado por delante del cuadro de Llerena en la liga regular le da ese beneficio. A los de la Campiña, no. Ellos están obligados a ganar para conseguir el pase. Ya lo hicieron hace escasas dos semanas en Navalmoral (0-1) para precisamente confirmar su presencia en esta promoción, cuando sus rivales ya lo tenían asegurado. Pero el contexto actual es diferente para uno y otro. Se avecina todo un partidazo entre dos plantillas que al principio de temporada entraban en todas las quinielas por el cambio de categoría. El Diocesano lo consiguió de forma directa y ahora solo puede quedar uno entre Moralo y Llerenense.

A los arañuelos también les servía empatar para llegar a esta final, pero no especularon con ello frente al Arroyo en un encuentro que dominaron y vencieron con mérito. «Se vio lo que es el Moralo, un equipo que propone, que tiene diferentes alternativas, y tenía que demostrarlo sobre un campo bueno. No es ninguna excusa, pero desgraciadamente en Tercera no hay campos como el Francisco de la Hera y eso nos perjudica, además de otras situaciones», revela Ruiz, su entrenador.

Los verdes no llegaron al playoff con una tendencia halagüeña, habiendo ganado solo un partido en las últimas siete jornadas, con dos goles a favor, pero a la hora de la verdad no fallaron. «Es cierto que los jugadores estaban jodidos porque generaban muchas ocasiones y no marcaban, pero tenía que ser en un partido importante donde romper la mala dinámica. Decía todo el mundo que no teníamos gol, perfecto, que sigan hablando, que nos sigan dando por muertos; yo no sé qué va a ocurrir en la final, pero este equipo tiene hambre y ganas de ascender, y así va a competir».

Ruiz se muestra muy contento por sus jugadores porque entiende que están sufriendo por ser muchas veces injustos con ellos, y se alegra porque puedan disfrutar de una final que merecen. «Necesitábamos un partido así, con rabia se juega mejor. No hemos hecho nada aún, pero me alegro por todos. El equipo quiere más y también más aficionados que nos acompañen en la grada. Sabemos que este año no les hemos dado lo que merecen, pero estoy convencido de que hemos enganchado a más para la final. Queremos ascender por la afición y por la directiva, que trabaja como animales». En ese sentido también apunta Buben, el '10' del Moralo que marcó dos tantos y provocó un tercero ante el Arroyo para ser la figura del choque: «La aspiración era haber sido campeón, pero no se pudo y ahora el equipo está unido para intentar ascender a través del playoff. Que la afición siga viniendo a animarnos, que confíen en nosotros, que es la ilusión de un pueblo, de un club y el sueño de todos los que jugamos. Remando todos hacia la misma dirección, se llegará al objetivo». En el campo y en la grada, el duelo de titanes de la Tercera extremeña ya empieza a calentar motores.