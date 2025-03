Ruiz, entrenador del Villafranca dos años

M. Ángeles Puerto Viernes, 5 de mayo 2023, 08:12 Comenta Compartir

El Villafranca terminaba la liga en el octavo puesto con 43 puntos, el mejor equipo de la segunda vuelta de la Tercera extremeña junto al Azuaga. Unos resultados que ha sabido encarrilar el entrenador José Antonio Ruiz junto a su cuerpo técnico a su llegada en el mes de octubre. El objetivo tanto de él como de la junta directiva era acabar con los malos resultados en el inicio de la temporada, cuando el equipo solo había logrado una victoria en cuatro partidos y todo lo demás se contaba por derrotas.

El conjunto amarillo firmaba así a Ruiz para su banquillo y este martes, 2 de mayo, lo renovaba por dos años más dentro del club debido a los éxitos cosechados en la segunda vuelta. «En cuanto al balance económico, empezamos mal en todo, tuvimos poca afluencia de público en determinados momentos, con los resultados se fue enmendando y al final hemos tenido un final de temporada que no se veía en muchísimo tiempo, hemos acabado bastante bien, con una ilusión y una afición por las nubes», decía entusiasmado Cipri Santos, presidente de la SP Villafranca. «Apostamos por un proyecto que en los próximos dos años nos dé seguridad tanto a él como a nosotros, económicamente hemos salvado la temporada».

El técnico, con experiencia en el Moralo y Extremadura, explicaba que el giro en los resultados radica en el trabajo y en el reajuste de la plantilla. «Había que profesionalizar el club trayendo un perfil de futbolista diferente al que había, no nos garantizaba el éxito, pero sí entendíamos que con mucho trabajo nos acercaba a ello. No era fácil hacer lo que hicimos en Navidad, dar de baja a equis jugadores, traer prácticamente una plantilla nueva y que funcione. Hemos trabajado mucho, el rendimiento de los chicos ha sido muy grande, creo que nos hemos quedado con un grupo de futbolistas que tenía mucha hambre por hacer bien las cosas y gente joven que sueña con hacer grandes cosas en el mundo del fútbol. Lo pusimos a funcionar y tuvimos la suerte de empezar a ganar partidos. La temporada la salvamos bien, salvamos al equipo y también llenamos las gradas y llenamos de ilusión a la afición, personalmente estoy satisfecho».

De cara a los dos próximos años, la idea de Ruiz es «renovar, en la medida de lo posible, un bloque bastante importante, reforzarnos bien, y a partir de ahí trabajar, no hay otra, con una plantilla que tenga hambre, que tenga ilusión, que tenga ganas de hacer algo por el fútbol y que se hable de nosotros, eso es lo que queremos».

La negociación en cuanto a permanecer dos años más en el Villafranca no ha sido muy costosa, están muy a gusto con la seriedad y formalidad de la directiva, «a día de hoy encontrarte con un proyecto así, que a 1 de mayo esté prácticamente al día no es fácil, en Tercera no es lo normal, estamos en un club pagador, donde la directiva se desvive porque nos falte lo menos posible, y eso es de alabar».

Por otro lado, si hace unos días se despedía ante su afición el capitán, Martínez, ayer lo hacía Burgui a través de las redes sociales. Portero durante muchas temporadas, ha disputado playoff, vivió el ascenso a Tercera y esta última temporada consiguió el récord Zamora por ser el portero menos goleado de Tercera.