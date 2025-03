Un rival directo evalúa al mejor Extremadura de la temporada

Raúl Peña Almendralejo Sábado, 8 de marzo 2025, 17:44 Comenta Compartir

El partido de la jornada y uno de los más interesantes de lo que queda de liga se juega en el Francisco de la Hera. El Extremadura, líder antes de iniciar la jornada y equipo más en forma del campeonato, se enfrenta al Jaraíz, cuadro que está siendo la sorpresa positiva de la temporada y que marcha tercero siendo el que más tiempo ha liderado el grupo hasta ser desbancado por los azulgranas. Un choque que puede dejar al Extremadura a dos partidos de distancia de uno de sus más directos rivales o que puede comprimir aún más la clasificación en caso de que el Jaraíz saque un resultado positivo.

Los dos equipos llegan al alza. El Extremadura porque lleva ocho victorias consecutivas y está demostrando ser el conjunto más fuerte en este tramo de campaña. Los almendralejenses son primeros y solo han recibido un gol en todo 2025. Además, juegan como local, por lo que parten como favoritos. Sin embargo, el Jaraíz no se queda atrás. El cuadro verato acude al Francisco de la Hera tras vencer al Badajoz la pasada jornada y marcha tercero a solo dos puntos del Extremadura.

En los locales, Marco terminó el partido ante el Arroyo de la pasada semana tocado y tuvo que ser sustituido, por lo que podría no ser titular ante el Jaraíz. El almendralejense no tiene ninguna lesión, pero podría descansar para evitar males mayores. Si Marco no juega, Robe Moreno o Moussa será el acompañante de Miguel Núñez en el centro del campo azulgrana. El resto del equipo será prácticamente el mismo que ante el Arroyo, con la inclusión de Maikel en punta de ataque en detrimento de Rubén Cabeza.

El Jaraíz tampoco va a mover su once en exceso, ya que los resultados son muy buenos. Eso sí, su último partido lejos de casa supuso una derrota por tres a cero ante el Llerenense. El Jaraíz quiere mostrar una mejor cara en el Francisco de la Hera y espera poder volver a casa con al menos un punto en el zurrón.

EXTREMADURA-JARAÍZ CD EXTREMADURA Robador; Fran Rosales, Pardo, Carlos Cordero, Tala; Miguel Núñez, Robe Moreno, Dieguito, Barace; Callejón y Maikel.

CF JARAÍZ Miguel, Vespi, Ruby, Abu, Pedroso; Dani, Tici, Talyson, Jony; Álvaro y Fabio

ÁRBITRO Monroy Conde.

ESTADIO Y HORA Francisco de la Hera, 17.00 horas.

Temas

Fútbol