La revolución exitosa del Llerenense

Los caminos del éxito son inescrutables. La pasada campaña el Llerenense se quedó a las puertas del ascenso a Segunda RFEF tras superar dos rondas regionales y caer ante el Ourense. Aquella fue una temporada ambiciosa, con grandes nombres en ese vestuario como Cristo, Chema, Ruano o Juanito de la Cruz. Un año después, en la campaña actual, ha cumplido el sueño tras acometer una revolución en la plantilla dando paso a la juventud –junto a algunos veteranos de la casa como el capitán Mario Tomé–, una apuesta arriesgada la de Luismi y el director deportivo Jorge Mendoza que ha resultado exitosa con la consecución del campeonato liguero y por ende del ascenso directo. Histórico lo logrado por el club de la Campiña Sur, que nunca había sido carne de la extinta Segunda B y que apenas tenía seis años de existencia en Tercera.

Porque el domingo no fue un domingo cualquiera en Llerena. casi medio millar de hinchas se dieron cita en el Fernando Robina para vivir una experiencia única. Con sufrimiento, eso sí. El Llerenense cumplió con su parte del trabajo, confirmando además la caída a los infiernos de La Estrella, pero faltaba que el Olivenza diera el último empujón en su choque ante el Azuaga, un encuentro que acabó unos minutos antes. Había que tirar de transistor. Los más incrédulos se marcharon con el empate del Azuaga, pero los que permanecieron allí desataron la locura con los goles oliventinos, una fiesta que después se trasladaría a la calle con una típica rúa por la localidad con un camión en sustitución de un moderno autobús.

Son las particularidades del fútbol modesto. Bien lo sabe el presidente Rafael Candalija, que se alegra sobremanera de que el ascenso haya llegado por la vía rápida, sin playoff. «Es que la temporada anterior tuvimos más gastos al final de la liga, con los viajes del playoff, los sueldos de los jugadores, etc. Fue un dineral un mes y pico más. Empezamos la siguiente con una deuda de 26.000 euros. Menos mal que la gente confía en nosotros y hemos podido hacerle frente poco a poco, pero ha sido un sufrimiento. Mejor que haya pasado así. ¿Tú sabes lo que es descansar un mes antes, cerrar la puerta del campo y no tener que movilizar a nadie?», sostiene.

Ampliar La afición, en el Fernando Robina. AD Llerenense

Así que el máximo dirigente respiró aliviado con la victoria del Olivenza 2-4 que les otorgaba el liderato definitivo a una jornada vista del cierre del telón liguero. «Sabíamos que nosotros íbamos a ganar sí o sí, pero justo al acabar nuestro partido marca el Azuaga. Hubo mucha tensión hasta que marcó el Olivenza cuando quedaban cinco minutos, aunque yo suelo ser tranquilo. Fue increíble y bonito». «Desde dentro del campo escuchábamos a la afición cantar los goles, pero hubo un rato en que se quedaron callados y sabía que algo había pasado. Era el empate del Azuaga. Al final de nuestro partido nos quedamos con la afición e imagínate la alegría. Nunca había vivido un ascenso. Tras muchas liguillas por fin lo consigo y encima en mi casa y en el club de mi vida», apostilla Mario Tomé, el capitán.

Tomé subraya que el buen ambiente que se respira en el vestuario fue básico. «El vestuario es una familia y eso es una de las claves este año, además de que son muy buenos futbolistas. Pero sobre todo personas. Hay muchas bromas. No te puedes fiar de nadie», comenta después de dudar entre bromas de la llamada de HOY.

Mario Tomé, de 35 años, natural de Llerena y dinamizador deportivo en la zona, algo que le encanta porque se confiesa enamorado del deporte, subió con el Llerenense a Tercera hace seis años en los que no se ha movido de su casa. Aquel año todos los futbolistas del primer equipo, excepto uno, eran de Llerena. El hecho de ser del pueblo eleva el aspecto emocional. «Mis compañeros también tenían mucha satisfacción, pero es verdad que yo lo veo de una forma diferente al ser de aquí. Miro a la grada y veo a mi familia, mis primos, mis amigos. Eso es un plus porque es una doble felicidad ver a esa gente feliz».

El tridente orquesta

Puestos a buscar responsables, aparece un tridente entre el técnico Luismi, que cogió al equipo el pasado curso cuando estaba a dos puntos del descenso, el director deportivo Jorge Mendoza, diseñador del plantel junto al primero, y el presidente Rafael Candalija, antiguo jugador del club que no esconde su alegría. «Estamos en una nube. Para un pueblo pequeño como Llerena esto ha sido muy grande. Creo que no somos conscientes de lo que hemos hecho. Algunos me preguntan si jugaremos la Copa del Rey. Poco a poco lo asimilaremos, con los pies en el suelo y a disfrutarlo. La fiesta fue muy bonita, con los niños que querían subirse al camión de los jugadores, los bares colaboraron, etc.».

«Lo dejo. Necesito un parón porque el fútbol te quita mucho. Debe entrar gente nueva en las elecciones» Rafael Candalija Presidente del Llerenense

Cuenta el presidente que el viernes tienen previsto una foto para el recuerdo, una ofrenda a la patrona y una cena más íntima. También que pronto habrá una asamblea y elecciones de las que saldrá una nueva directiva porque hay rumores de que alguien se presentará. Él asegura estar muy cansado. «Necesito un parón, Llevo muchos años (desde el 2017) y estoy estancado. Tengo una novia que es un cielo y unos hermanos que me ayudan mucho y arriman el hombro, incluso alguno que no le gusta el fútbol y me dice que lo deje. Es que el fútbol te quita mucho. Debe entrar gente nueva y nuevas ideas. A quien llegue le diré que es fundamental cerrar al cuerpo técnico y director deportivo, que son sagrados para el proyecto, aunque entendería que Luismi se vaya si tiene una gran oferta. Los jugadores, todos, quieren seguir», comenta Rafael, dueño de una carnicería a la que le quiere dedicar más tiempo.

«Lo veo de una forma diferente al ser de aquí. Miro a la grada y veo a mi familia, mis primos, mis amigos» Mario Tomé Capitán

Un cansancio habitual por los vaivenes y apreturas del balompié humilde, pero que pronto se le olvidan cuando sucede algo grandioso. «En el fútbol pasa mucho. Te tiras un año de bajones y demás y llega un día como el domingo y se te olvida todo». Aunque Llerena lo recordará siempre

