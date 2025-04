Reparto de puntos que no vale a ninguno Los de Ruiz no ganan en casa desde la jornada inaugural, pero mantienen la ventaja de cuatro puntos sobre su rival de este domingo

FRANCISCO J. CORDOVILLA VILLAFRANCA. Lunes, 5 de diciembre 2022, 07:57 Comenta Compartir

El Villafranca y el Don Álvaro empataron a cero en un encuentro cerrado. Los pupilos de José Antonio Ruiz siguen sin ganar un encuentro en casa desde el inicio liguero frente al Miajadas, mientras que el conjunto visitante suma su segundo partido consecutivo sin perder. Este empate mantiene la ventaja de cuatro puntos que posee el Villafranca con respecto al Don Álvaro, que se mantiene en puestos de descenso.

El partido comenzó con un dominio claro por parte del conjunto local. En la primera parte fue el Villafranca el que dispuso de las mejores ocasiones. Cabe destacar la que tuvo Marcos en el minuto 40, teniendo un remate claro desde la frontal del área tras un buen centro de Borja, que terminó con una buena intervención del portero visitante. En el rechace posterior Gabri anotaría, pero el linier alzó el banderín anulando el tanto local.

La segunda parte fue más tranquila. El conjunto visitante igualó la intensidad del Villafranca que, a pesar de tener el dominio claro del balón, solo tuvo una buena ocasión en las botas del canterano Borja, que mediada la segunda mitad disparó cruzado tras una buena combinación con el debutante Benja.

Por su parte, el Don Álvaro anotó un gol a la salida de una falta lateral botada por su capitán Álvaro, que terminaría con un cabezazo de Antúnez. Su gol no subiría al marcador por una falta previa en el forcejeo por el balón.

Ya en el minuto 90, Pelu no aprovecharía otra falta lateral botada por Álvaro. Y es que, tras la indecisión entre un defensor y Burgui, Pelu conseguía meter la pierna, pero su disparo no terminaría entrando en la portería local, consumándose así una igualada que no vale a ninguno.