Un 'renacimiento' todavía sin florecer

A día de hoy la única certeza oficial en el Badajoz es que saldrá a competir en Tercera RFEF. Todo lo demás es un ... silencio chirriante que desespera a la masa social. Del proyecto deportivo poco se sabe y esa falta de noticias ya empieza a poner de los nervios a la hinchada. Lo único que ha podido trascender ha sido por vía directa del propio director general Javier Peña durante una conversación informal para ratificar que Luis Oliver Sierra continuará siendo el entrenador del primer equipo y que el club ya tiene cerrados tres fichajes y dos renovaciones. Pero el Badajoz no ha hecho público todavía ninguno de esos movimientos y esa circunstancia causa mayor extrañeza si cabe.

«El Club Deportivo Badajoz saldrá a competir la temporada 2024-25 sin ninguna duda. Se seguirá poniendo el club al día y preparando la próxima campaña en Tercera RFEF, como comienzo de un renacimiento que será difícil y competido, construyendo un equipo que devuelva la dignidad a este club». Con este párrafo se despedía el club pacense en el comunicado del pasado viernes bajo el título 'Primer informe auditores' emitido con el fin de explicar la situación económica de la entidad. Unas líneas en las que en medio de todo el galimatías financiero trataba de transmitir tranquilidad a una afición ávida de noticias deportivas.

Un 'renacimiento' que no termina de florecer por el Nuevo Vivero ante la inquietante calma chicha que parece haberse instalado en las oficinas en ese sentido. Los seguidores sienten que el Badajoz va a remolque con respecto a otros rivales en la planificación de la próxima campaña. Un arranque al ralentí que no ayuda a despejar la incertidumbre en relación al futuro del club. Ese silencio hace alimentar la desconfianza en una afición más que hastiada ante los constantes sobresaltos que se suceden por el Nuevo Vivero cada verano. La continuidad de Luis Oliver Sierra en el banquillo no es del agrado de un sector de la masa social que ya ha dejado claro su contrariedad. Ni un nombre nuevo con el que comenzar a recobrar la esperanza y la ilusión por ese nuevo comienzo. Ni siquiera ningún mínimo detalle de por dónde se moverá la nueva campaña de abonos.

El plan de los nuevos administradores es apostar por jugadores extremeños que se identifiquen con la filosofía del club y vuelvan a conectar con una grada enormemente desilusionada por las continuas decepciones de las últimas temporadas. Recuperar las señas de identidad con jóvenes valores de la cantera y futbolistas de la tierra que den ese salto de calidad que permita aspirar al ascenso por la vía rápida. En el juvenil que se ha quedado a dos puntos de regresar a División de Honor y aquellos que salieron del club las dos últimas campañas al cumplir su ciclo de edad hay materia prima para armar una base sobre la que cimentar el proyecto.