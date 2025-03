El 'ratón' Cristo Medina ya busca destino en la Tercera extremeña

Delantero de 37 años, olfato goleador y nueve ascensos busca equipo extremeño con aspiraciones de subir a Segunda RFEF. Este sería el anuncio por palabras ... que Cristo Medina lanzaría a los equipos de Tercera División, eso sí, en Extremadura. «Fuera no me muevo, me mata mi mujer», bromea este coleccionista de ascensos que este año ha sumado el noveno con el Don Benito. Él tiene claro que todavía le queda cuerda, al menos, para lograr uno más. «Ojalá, ese décimo ascenso sería un culmen muy bonito; lo vamos a intentar, si sale algo en condiciones, iremos a muerte como siempre», dice el atacante de Pueblonuevo del Guadiana.

Para aquellos interesados, en su currículum cuenta ya con nueve ascensos en ocho equipos: Cerro de Reyes, Sporting Villanueva, Burgos, Mérida, Extremadura, Unionistas, Villanovense y, por último, Don Benito. En cuanto a goles, tampoco le va mal, pues en su nuevo equipo buscará superar los 200 de su carrera, una barrera que queda sólo a dos dianas.

Sus últimas referencias, quizás, no son las mejores. Lo reconoce él mismo. «Ha sido posiblemente la temporada más difícil de mi carrera», asegura sobre su paso por el club rojiblanco con el que entrenaba poco por motivos laborales. «Apenas podía venir, no cogía ritmo y no terminaba de enlazar dos o tres partidos seguidos jugando; entre eso, y la edad, me ha costado bastante», reconoce, al tiempo que agradece la paciencia de cuerpo técnico y directiva con esta situación. El doblete del último partido maquilló esa mala sensación, pero no esconde que su satisfacción no es plena pese al ascenso.

Y es que, como dice él, marcar es algo que le gusta mucho. Marca de la casa son esas vaselinas endiabladas que han desquiciado a innumerables porteros. «Todavía me queda alguna por hacer», dice totalmente en serio pese a la sonrisa pícara. Y es que, a este hombre ascenso lo que le gustaría es «seguir disfrutando por los campos extremeños e intentando alegrar al equipo que me contrate… Y, si puede ser, cumplir otra vez el objetivo».

Ese objetivo no sería otro que el décimo ascenso y eso que, afirma, su idea era tomárselo ya menos en serio. «Creo que voy a volver al 100% y me gustaría tener la oportunidad de seguir demostrando porque puedo dar mucho todavía si entreno y estoy bien en el día a día», promete como carta de presentación de un futbolista que pretende seguir «hasta que ya el cuerpo no pueda, porque ya cuando decides retirarte sí que no hay marcha atrás».

Una Tercera competitiva

También ha pesado en su decisión ver cómo será esta próxima temporada la Tercera extremeña a la que llegan tristemente Badajoz, Montijo y Llerenense, mientras que lo hace alegremente tras su ascenso el Extremadura. A falta de las diferentes liguillas de ascenso, se presenta como uno de los años más apetecibles para muchos futbolistas de la categoría. «Ha pesado mucho», confiesa, «va a ser una Tercera muy bonita y competitiva, con equipos muy buenos y me gustaría estar en ella al 100% y demostrando lo que he hecho de aquí para atrás». Por eso, tiene claro que tratará de buscar una opción buena que tenga el claro objetivo de ascender en Extremadura.

De momento, Cristo Medina ya se ha puesto en el mercado con esta declaración de intenciones en la búsqueda de su décimo ascenso. Ofertas, seguro, no le van a faltar y es que este 'ratón' suele ser sinónimo de talismán para tocar el cielo en Tercera.