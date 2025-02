No hay quinto malo para el sólido Don Benito La lluvia vuelve a suspender un partido por el mal estado del campo en el Jaraíz-Montehermoso y que se reanudará hoy

Por segunda semana consecutiva, jornada incompleta en el grupo extremeño de Tercera. El atractivo duelo entre Jaraíz y Montehermoso en la capital verata fue ... suspendido por el colegiado Cuadrado López-Romero en el minuto 24, con 0-0 en el marcador, por la fuerte lluvia que dejó el campo impracticable. «Teníamos claro que se iba a encharcar porque cuando se construyó apenas se hizo caída y no evacua bien el agua. Así se lo dijimos al árbitro porque sabíamos que durante el partido iba a llover mucho. Cuando empezó, queríamos jugarlo, pero como se puso después fue imposible porque era como una laguna», cuenta Dani Baños, técnico jaraiceño. Su homónimo, Raúl Miranda, añade que «los dos equipos queríamos jugar en un primer momento, pero una vez que paramos, valoramos la situación en el vestuario y lo mejor fue no correr riesgos innecesarios; además haber jugado en esas condiciones no hubiera sido fútbol».

Los aplazados, al día Poco han tenido que esperar para disputar lo que queda, porque será este martes a partir de las 21.00 horas por ser víspera de día fiesta. Precisamente el miércoles festivo se aprovechará para que otros cuatro equipos se pongan al día también. El partido Olivenza-Calamonte (16.00) reanudará el juego en el minuto 64 con el resultado momentáneo de 1-1, mientras que el Jerez-Coria comenzará a las 17.00 para jugarse su totalidad. La novena jornada trajo el quinto triunfo seguido del Don Benito. Esta vez firmado en campo del Villafranca con un gol de Osama. Es el indiscutible e invicto líder con 7 puntos más que su inmediato perseguidor, el Coria. Los caurienses volvieron a ganar tras cuatro empates consecutivos y lo hicieron en el anexo a La Isla, campo César Sánchez, al Olivenza con un tanto de Dani Mori. El Moralo, a un punto de distancia, sólo pudo sacar un empate de Don Álvaro, con goles del local Gustavo, en el descuento, y del visitante Mario López. Igualado a puntos está el Azuaga, que venció al Diocesano (2-1) con las dianas de Chepe y Gabi. Rubén Cabeza anotó para los colegiales, quesufrió la expulsión de Pana. El Calamonte y Arroyo, empatando sin goles, reafirman una semana más que lo importante es seguir sumando. El Pueblonuevo se reencontró con la victoria gracias a un tanto de Gideon. El Castuera sale del peligro y hunde un poco más al Valverdeño tras golearlo a domicilio con los goles de Manu Palma (2), Álvaro y Moussa. El local Alemy fue expulsado. Y, por último, el Trujillo ganó en casa al Jerez (2-1), con penalti errado por Chori para marcar el tercero. Abel y Andrada sí acertaron, como Estalayo para los templarios, que sufrieron la expulsión de Yeison. «Las dos últimas victorias caseras consecutivas nos dan estabilidad y confianza para seguir trabajando. Nuestra asignatura pendiente es no haber ganado fuera, pero más pronto que tarde esperamos sacar rédito porque hemos puntuado en campos complicados», señala José María Rebollo el míster de los trujillanos, que reconoce que será una liga igualada, aunque ahora «el Don Benito está mostrando una solvencia por encima del resto, con un ritmo difícil de seguir».

