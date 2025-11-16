La quinta derrota le cuesta la cabeza a Marrero

Fiesta grande en Cabeza del Buey y funeral de estado en el Badajoz. La gran revelación de la Tercera extremeña llevó el delirio a sus ... incondicionales con una remontada para la historia ante el principal candidato al ascenso. Una derrota que le cuesta el cargo a Juan Marrero, destituido apenas dos horas después de finalizar el choque. El debutante Cabeza del Buey acaba con toda una institución en los banquillos extremeños que cuenta casi por ascensos su experiencia en Tercera.

Naufragio en Cabeza del Buey. El Badajoz, que visitaba el campo de la revelación del campeonato, cayó por 3-1 en un duelo en el que el todo se le puso pronto de cara, aunque el gol inicial resultó un espejismo y el cuadro de Juan Marrero pudo salir goleado.

El encuentro no pudo empezar mejor para el conjunto capitalino, que afrontaba el partido sin Barrena, que recayó de su lesión, y con Gustavo Quezada como principal novedad en el once inicial. La presión alta dio sus frutos en el minuto tres, cuando un error de Reina en la salida de balón dejó el cuero quedó suelto en el área y Álex Alegría sólo tuvo que empujar la pelota a puerta vacía. Y cinco minutos después, un error de Duvan en defensa hizo que el balón acabase en Borja Domingo, que se quedó solo ante Reina, recortó, pero llegó Sacha para rebañar el esférico y mandar la pelota a córner. Sin embargo, la ventaja duró poco. En el minuto trece Javi Lobato jugó para Jesús Sánchez, que falló al intentar un regate, se llevó Pedro Mina el balón y definió ante Sergio Tienza para igualar el duelo.

CABEZA DEL BUEY Reina; Sagna, Jaime, Duvan, Sacha; Neil, Cadavid; Fran Barranco (Álvaro Díaz, min. 85), Gamboa, Pedro Mina; y Sako (Villa, min. 17) (Javi Blanco, min. 77). 3 - 1 BADAJOZ Sergio Tienza; David Calles, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Pedro Pata; Bermu (Pavón, min. 46), Gustavo Quezada, Fran Miranda (Gorka Iturraspe, min. 46), Jorge Barba (Álex Galán, min. 68); Borja Domingo (Karim Abubakar, min. 63) y Álex Alegría (Pablo Rodríguez, min. 75). GOLES 0-1: Álex Alegría, min. 3. 1-1: Pedro Mina, min. 13. 2-1: Fran Barranco, min. 62. 3-1: Cadavid, de penalti, min. 82.

ÁRBITRO López Jiménez (Navalmoral de la Mata). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Cadavid y Javi Blanco y al visitante Álex Alegría.

INCIDENCIAS Municipal, unos 1.100 espectadores.

Sobrepasado el ecuador del primer acto un tiro flojo de Pedro Mina acabó en las manos del cancerbero del Badajoz. A la media hora, una recuperación de Gamboa le permitió poner un balón en el área. No llegó Villa en el primer palo y Pedro Mina, en el segundo poste, mandó el cuero arriba.

Cada vez empujaba más el equipo local, con un Pedro Mina muy veloz y ganando siempre los balones divididos. Mientras, el Badajoz hacía aguas en el centro del campo, sin el dominio del juego y sólo Álex Alegría ponía el contrapunto, sosteniendo balones en largo a la espera de la llegada de apoyos de segunda línea.

Un error de Lobato, en el minuto 39, cuando era el último hombre, lo aprovechó Pedro Mina, que puso el balón en el área y no llegó por poco Villa al cruzarse al corte Jesús Sánchez.

En la recta final del primer acto una recuperación de Jorge Barba, con centro raso posterior, no encontró quién metiese el pie para rematar a puerta. Contestó Pedro Mina con otra acción por fuerza y acabó chutando fuera. El extremo izquierdo, cambiado de banda, trajo de cabeza a la defensa del Badajoz durante toda la mañana.

Pavón entró por Bermu y Gorka Iturraspe por Fran Miranda en el entreacto para intentar variar la dinámica que llevaba el partido para el elenco de Marrero.

El duelo siguió por los mismos derroteros en el segundo tiempo. Y superada la hora de juego Fran Barranco puso por delante en el marcador al Cabeza del Buey tras recibir un pase filtrado de Pedro Mina y dejar sentado a Gorka Iturraspe antes de fusilar a Sergio Tienza. En plena euforia local, Villa recibió otro pase a la espalda de la defensa y perdonó el 3-1.

Gustavo Quezada estuvo cerca de sorprender a Reina en una falta desde lejos en la que metió las manos el cancerbero local para evitar males mayores.

Juan Marrero metió a Álex Galán para tratar de dar más consistencia al equipo en el centro del campo, pero un nuevo error en la línea de medios del Badajoz provocó que Gamboa se llevase el balón y llegase al área, pero no resolvió ni vio solo a Pedro Mina.

Pablo Rodríguez entró por Álex Alegría minutos después de que Abubakar hubiese hecho lo propio por Borja Domingo.

Lo peor para el Badajoz aún estaba por llegar. Gamboa se fue por la línea de fondo tras sortear a dos rivales y fue derribado por Lobato al entrar en el área. El árbitro señaló el punto de penalti y Cadavid convirtió el 3-1 desde los once metros en el minuto 82.

Abubakar no se atrevió a golpear en la siguiente acción, reflejo de la impotencia del cuadro blanquinegro, que se mostró totalmente inoperante en ataque durante el segundo tiempo.

La última ocasión fue un tiro de Gustavo Quezada, ya en el tiempo de prolongación, que se estrelló en el palo. Sergio Tienza incluso evitó el 4-1 tras un error del ecuatoriano que no supo aprovechar Gamboa.

La próxima cita para el Badajoz será en casa, el domingo a las 12.00 horas, ante el Villanovense, conjunto de la zona alta de la clasificación, aunque también en crisis ya que esta jornada no pasó del empate en casa ante el colista Pueblonuevo.