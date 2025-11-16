HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este domingo, 16 de noviembre, en Extremadura?
Juan Marrero se muestra contrariado durante el último partido del Badajoz en casa. JOSÉ VICENTE ARNELAS
Tercera RFEF

La quinta derrota le cuesta la cabeza a Marrero

El técnico valenciano pone fin a su segunda etapa en el banquillo blanquinegro tras caer con estrépito ante el debutante Cabeza del Buey

Jesús Carmona

Cabeza del Buey

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:28

Fiesta grande en Cabeza del Buey y funeral de estado en el Badajoz. La gran revelación de la Tercera extremeña llevó el delirio a sus ... incondicionales con una remontada para la historia ante el principal candidato al ascenso. Una derrota que le cuesta el cargo a Juan Marrero, destituido apenas dos horas después de finalizar el choque. El debutante Cabeza del Buey acaba con toda una institución en los banquillos extremeños que cuenta casi por ascensos su experiencia en Tercera.

