Un Pueblonuevo muy blanquinegro

Daniel Soleto Badajoz Martes, 12 de agosto 2025, 20:48

Entramos en la fase intermedia de la pretemporada de los equipos de la Tercera RFEF, con las últimas tres semanas de sesiones de entrenamiento y los últimos duelos de pretemporada. Es por ello que es importante que desde la dirección deportiva de los diferentes equipos confeccionen las plantillas lo antes posible para hacer las probaturas pertinentes antes del inicio de la competición liguera el próximo 7 de septiembre.

El mercado siempre deja casos, nombres y anécdotas merecedoras de ser contadas. Uno de esos casos es el Atlético Pueblonuevo que, tras lograr la permanencia la pasada temporada, ha querido mover gran parte de su plantel y dar un salto de calidad que les permita conseguir la salvación de forma más holgada la 25/26. El conjunto pueblonuvense ha pescado, y mucho, en el Club Deportivo Badajoz, concretamente en efectivos que salen de su equipo juvenil, recién ascendido a División de Honor, o jugadores que tienen pasado blanquinegro.

El caso más llamativo es, sin duda, el de José Ángel. El experimentado jugador pacense se niega a colgar las botas a sus 40 años de edad. El último equipo en el que ha militado fue precisamente el filial blanquinegro en la temporada 24/25, además de contar con una etapa mágica en la entidad pacense entre los años 2016 y 2019, formando parte del último ascenso de categoría del Badajoz, con Juan Marrero por aquel entonces en el banquillo del Nuevo Vivero.

El juvenil del Badajoz

Pero José Ángel, como se ha dicho, es solo un caso más de los múltiples blanquinegros que conformarán la plantilla del conjunto de las Vegas Bajas la temporada que viene. Sin ir más lejos, su entrenador, Valentín García, es un viejo conocido en el entorno pacense y que defendió la blanquinegra entre el 2001 y el 2004.

En cuanto a los que estarán en el terreno de juego durante la temporada, nos encontramos a Adolfo Paz, Hugo Vargas, Jaime Montero, Marcos Doncel y Germán Garrido, todos ellos partícipes de ese ascenso que logró el juvenil del Badajoz a División de Honor bajo las órdenes de Juan Macarro. También pertenecerán al equipo dirigido por Valentín dos exblanquinegros pero que proceden del Calamonte, como es el caso de Rume y de Víctor Molina.

El esfuerzo, la constancia y la dedicación de todos estos chicos ha hecho que el Atlético Pueblonuevo vea en ellos una oportunidad de futuro para que puedan seguir formándose y crecer futbolísticamente en una categoría tan exigente como es la Tercera extremeña, que cuenta esta temporada con grandes nombres. La combinación de sangre joven y de la veteranía y experiencia de José Ángel desde el campo y de Valentín en el banquillo, hará que la temporada 25/26 tenga muchos toques blanquinegros a la hora de luchar por los objetivos de la próxima campaña. Por otro lado, el Pueblonuevo comenzó su tour de amistosos de verano recibiendo en su campo al Villar del Rey, donde consiguieron imponerse por 3-1 gracias a los goles de Leandro, Luis y Nene Valverde.

El próximo enfrentamiento será, precisamente, ante el Badajoz, este jueves a partir de las 20.15 de la tarde, también como locales. La primera prueba de fuego que tendrá el conjunto rojillo será en la fase regional de Copa Federación ante el Gévora en la pedanía pacense el próximo domingo 17 de agosto a las 19.45 horas. Además, se trata de un rival que se estrena en la categoría esta temporada y que, a priori, competirán por el mismo objetivo: mantenerse una temporada más en Tercera RFEF. El conjunto de las Vegas Bajas del Guadiana comenzará la liga el 7 de septiembre midiéndose al Santa Amalia como local en el Antonio Amaya.