La primera de la UPP llega con goleada

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Lunes, 12 de diciembre 2022, 13:19

Parecía que no iba a llegar nunca, pero solo tardó trece jornadas en hacerlo. El Plasencia sumó al fin su primer triunfo de la temporada justo cuando más lo necesitaba, en ese momento en el que uno se pone a pensar si merece la pena seguir luchando o si es mejor dejarse llevar y asumir un destino fatal. La UPP eligió la primera de las opciones y eso le valió para no solo llevar a su casillero su primera victoria del año, sino también para hacerlo con brillo y en forma de goleada. Y eligió hacerlo cuando el escenario menos acompañaba, cuando en el tapete del estadio Francisco Gil Valle había casi más charcos que césped. Enfrente, La Estrella se sintió engañada. No por nada o por nadie en especial, sino por los números. Al acabar, se debió preguntar cómo este Plasencia, hundido colista con solo dos puntos y que hasta la fecha había perdido todo lo que había jugado en casa, se había reencarnado en poco menos que el Brasil del 70.

Eso es algo que también se preguntaban los aficionados locales, que ya en el descanso, con un 3-0 campeando en el marcador, despidió a los suyos como si acabaran de proclamarse campeones de la Championes League.

Por primera vez en lo que va de campaña, al menos en casa, se vio a un Plasencia dominador desde el primer minuto, queriendo y teniendo la capacidad de tener el balón en los pies. En eso, no hace falta ser un estudioso del fútbol, influye un par de cosas que la UPP no ha disfrutado hasta bien poco. Por una parte, la presencia como conductor del juego de Écija, lesionado desde la primera jornada. Y por otra, con un delantero centro en el campo, la libertad de movimientos de Chema Martín para poder asociarse y filtrar más allá del área rival.

Con ese par de retoques, el Plasencia puede competir. Lo que nadie se esperaba es que pudiera golear. Y eso que los tantos se hicieron esperar. El 1-0, en el minuto 32, lo mandó Écija a la escuadra, de espectacular zurdazo, tras una falta desde 20 metros. Uno de esos goles que en el fútbol moderno se ve a cuentagotas.

A partir de ahí, arrancó el festival del equipo placentino, que fue capaz de anotar tres tantos en doce minutos. El 1-0, en el 32, el del ya citado Écija. El 2-0, en el 35 tras otro derechazo de Edu Sánchez desde el pico del área que se fue a la escuadra contraria del gol inicial. Y el 3-0, en el minuto 44, tras un intento frustrado de despeje del meta Ismael. Con la portería huérfana, desde fuera del área y a puerta vacía, Clifford hizo el 3-0.

El número de goles unionistas decreció en la segunda parte, pero no su dominio, sus ocasiones y sus ganas de agradar. Por momentos, daba la sensación de que prefería disfrutar más con el balón en los pies que hacer más daño a La Estrella.

Pero aún faltaba el gol de Chema Martín, otra vez de los mejores del equipo. Llegó en el minuto 55 tras sacar partido de una sucesión de errores en el despeje de la defensa de La Estrella (4-0).

Con esta victoria, el Plasencia aún se queda a siete puntos de la permanencia, mientras que La Estrella se escapa por tres puntos.