Presión para el Moralo en Villafranca

MIGUEL CAMACHO NAVALMORAL. Domingo, 10 de abril 2022, 09:27

Con la trabajada salvación en el bolsillo en su regreso a la categoría, el Villafranca apenas se juega el orgullo en las últimas tres jornadas ante, curiosamente, los tres primeros clasificados. Esta tarde le visita el Moralo, que saltará al césped sabiendo si el Diocesano ha consumado el ascenso directo ganando por la mañana en Calamonte.

Pase lo que pase en ese encuentro, el equipo de Navalmoral está obligado a sumar los tres puntos. Si el título virtualmente se le ha escapado, busca reforzar la segunda posición de cara a la promoción. «Si no podemos alcanzar la primera plaza, tenemos que asegurar la segunda para jugar con más garantías el playoff. Hay que tener ilusión, motivación y optimismo para lo que nos viene», señala el míster de los verdes, huyendo de cualquier presión o pesimismo por haber perdido la posibilidad de ser campeón.

Para el choque de hoy, Ruiz no podrá contar una jornada más con los delanteros argentinos Caio y Christian Beltrán, a los que el equipo echa en falta. Si bien acumula siete encuentros seguidos sin recibir, también adolece de falta de gol. «Nos está costando materializar las ocasiones que generamos, pero lo importante es que se hacen, peor sería no crearlas». El Moralo ha entrenado en Talayuela para aclimatarse al césped natural y lo ha hecho «motivado y con ganas para encarar el partido ante un Villafranca peligroso porque no se juega prácticamente nada y nos lo planteará difícil; los equipos de Pana están bien trabajados», añade.