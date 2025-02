Un gol postrero de Moha da los tres puntos a un Llerenense con diez

ANTONIO M. CID LLERENA. Domingo, 6 de marzo 2022, 10:17 Comenta Compartir

Un gol en el tiempo de añadido de Moha, que había saltado al campo como revulsivo un cuarto de hora antes, dio tres importantes puntos al Llerenense ante el Jerez. Un triunfo conseguido además en inferioridad numérica que deja a los locales asentados en la zona de playoff y evita que el cuadro templario se acerque a la misma.

LLERENENSE 2 - 1 JEREZ Llerenense: Delma; Carlos Toy, (Isaac, min. 46), Juanan Sancho, Konate, Cabezola; Tomé, Zuri; Ruano, Chema (Moha, min. 77), Juanito (Jesús Toy, min. 71); y Cristo (Joselu, min. 89).

Jerez: Jesús Torres; Yeison, Nelson, Rafa, Arias; Iniesta, Pablo (Álex, min. 70); Paco, Pantoja, Rovira; y Said.

Goles: 0-1: Pantoja, de penalti, min. 16. 1-1: Chema, de penalti, min. 73. 2-1: Moha, min. 92.

Árbitro: Fuentes Pérez. Expulsó por doble amarilla a Zuri. Amonestó a los locales Carlos Toy, Chema, Mariano y Luismi y al visitante Yeison.

Incidencias: Fernando Robina, 400 espectadores.

Al Jerez no le hizo falta nada más que una ocasión para anotar. En el minuto 16, Paco fue objeto de un penalti que Pantoja transformó en el 0-1. La reacción local la puso Ruano, con un lanzamiento de falta intencionado pero que no encontró los tres palos. El Llerenense metió una marcha más en los últimos minutos del primer acto y pudo haber empatado en el 36 de juego en un libre directo de Cristo que Jesús Torres despejó con apuros. Los locales reclamaron un posible penalti por manos, pero Fuentes Pérez no lo consideró acción punible.

En la segunda parte el Llerenense veía pasar el partido sin hallar la claridad para generar opciones para el empate, pero lo encontró en una acción aislada. Un esférico para Cabezona acabó en un centro que interceptó con la mano Nelson y Chema situó el 1-1 en el marcador desde el punto fatídico.

El intento de remontada local se vio complicado con una segunda amarilla a Zuri en el minuto 80, pero la fe del equipo de la Campiña Sur fue premiada en el 92. Una falta botada por Ruano no la pudo despejar la defensa jerezana y Moha, atento a la acción, llevó la algarabía a la grada.