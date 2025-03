Una plaza para el playoff nacional en juego

MACAMA Navalmoral de la Mata Sábado, 29 de abril 2023, 20:54 | Actualizado 21:57h. Comenta Compartir

Empieza lo bueno en el grupo extremeño de Tercera. Eso sí, lo mejor se lo llevó el Llerenense proclamándose campeón para lograr el ascenso directo, pero ahora cuatro equipos, Azuaga, Moralo, Olivenza y Jerez, buscan ese mismo premio por la vía de la promoción. Eliminatorias a ida y vuelta con el factor campo a favor del mejor clasificado. Solo puede quedar uno para jugarse a continuación el ascenso a Segunda RFEF con un rival de otra comunidad, también en un cruce a doble partido. En todos, no existe el valor doble del gol visitante ni tampoco, en caso de empate, lanzamientos de penalti, se clasificarían en ese caso quienes hayan obtenido mejor posición en la liga regular. Hoy se disputan los encuentros Jerez-Azuaga (Ciudad Deportiva Manuel Calzado, 18.30 horas) y Olivenza-Moralo (Ciudad Deportiva Ramón Rocha, 20.00). Una semana después, los choques decisivos de vuelta para conocer quiénes jugarán la final autonómica.

El conjunto azuagueño ha sido quien ha mantenido una dura lucha con el Llerenense por ser el campeón hasta la penúltima jornada. Tiene la ventaja del campo en esta primera eliminatoria y si la supera, repetirá también esa condición. Por eso y por haber mantenido el pulso por el título, es el elegido en los pronósticos. Así se lo ha ganado. Su entrenador, José Miguel Ramos, huye de favoritismos: «lo primero y más importante es pensar exclusivamente en los primeros 90 minutos, donde habrá nervios y tensión. En este primer partido, que va a ser complicado y de mucho respeto, no se va a decidir la eliminatoria, que será bonita e igualada. Será difícil hacerles gol, habrá nervios y tensión, parecido al de liga, en un campo que no está en sus mejores condiciones y cualquier error puede costar caro». En el Jerez se opina igual. Su preparador, José Rubio, señala que «nosotros solo pensamos en la ida porque la vuelta estará condicionada al primer resultado que se dé. Estamos obligados a ganar porque no nos vale el empate en ningún caso», añadiendo que lo afrontan «sin presión y con mucha ilusión, siendo conscientes que podemos dar la campanada ante un gran equipo, muy sólido y fuerte, sobre todo en su campo».

Apenas mes y medio después de su último enfrentamiento entre ambos en terreno templario (0-0), se vuelven a ver las caras con la misma necesidad de no fallar para obtener el propósito de llegar a la final del playoff. El encargado de dirigirlo será Jayro Muñoz García.

El Moralo, otra vez

Una campaña más, el equipo de Navalmoral buscará el salto de categoría. Es quien más experiencia tiene en los últimos años, además de ser quien menos ha perdido (1) fuera de casa en este ejercicio. «»Olivenza y nosotros hemos sido muy parejos durante todo el año, así como los dos partidos de liga. Ahora llegan estos, que son para competir a muerte y que esa pizca de suerte que también se necesita caiga de tu lado», asegura Emilio Gil, su técnico. «Tenemos claro que no se puede dejar todo para el final, el primer objetivo es ganar el primer partido, aun sabiendo que será muy difícil porque el rival es un equipo muy dinámico y alegre, que acompañado por su afición tratará de dar su mejor versión», agrega. Por su parte, el míster del Olivenza, Emilio Tienza, cree que este primer encuentro «será bonito entre dos equipos con estilos combinativos que se decidirá por pequeños detalles. El que aproveche mejor su momento bueno y sepa sufrir en el malo, saldrá beneficiado». Para los oliventinos, que son los únicos que se estrenan en una promoción de ascenso a Segunda, los partidos de liga no sirven de referencia porque «en playoff cuentan mucho las sensaciones con las que se llegan y se afrontan de otra manera. El Moralo sabe que es favorito, tiene jugadores con experiencia y manejan bien estas situaciones», apunta. El duelo que disputaron en el mismo campo fue a finales de septiembre (1-1), dando ya muestras de igualdad, y lo pitó Ángel Caro Mogío, el mismo árbitro de hoy. Las aficiones se han movilizado para estos choques de ida, lo que generará un buen ambiente en las gradas. Los seguidores azuagueños y moralos, los que se desplazarán en este primer compromiso, a lo largo de la semana han adquirido las entradas anticipadas y reservado plaza en autobuses.

El Jerez-Azuaga se podrá ver por Canal Extremadura y el Olivenza-Moralo por extv.es.