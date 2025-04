La UP Plasencia sigue cuesta abajo y sin frenos Encajó ante el Olivenza su sexta derrota en su sexto partido en casa y está a nueve puntos de la permanencia

Increíble lo del Plasencia. No hay un solo experto en esto del fútbol que entienda lo que le está sucediendo a un club de ... tanto renombre en la región como el de la UPP. No solo está firmando los peores números de sus 82 años de historia como club, sino que va camino de romper todos los récords a nivel general en Tercera. Habría que echar mano de los almanaques para saber si algún equipo ha cosechado seis derrotas en sus primeros seis partidos en casa en un inicio de temporada. Y lo peor de todo es que, en la mayoría de los casos, está siendo arrollado por sus rivales, que se sienten en el Estadio Francisco Gil Valle como si jugaran en el patio de su casa. El último en comprobarlo fue el Olivenza, que fue dueño durante casi todo el partido y se llevó a casa una goleada (0-3) que no hace más que confirmar su excelente estado de forma.

UP PLASENCIA 0 3 - OLIVENZA UP Plasencia: Sergio Moya, Agus (Iván Villar, m.76), Alexis Viveros, Juanals, Bryan, Écija, Fran Segura, Alberto Núñez (Pablo Sánchez, m.55), Edu Sánchez, Chema Martín (Jesús Ruiz, m.90) y Clifford (Mitko, m.90).

Olivenza: Cristian, Juanma Hormigo, Barquero, Borja, Ramón (Álex Alvero, m.73), Jesús Sánchez (Rubén, m.58), David Calles, Abraham, Bermúdez (Esteban, m.80), Portu y Monroy (Víctor, m.58).

Goles: 0-1: Bermúdez, min.62. 0-2: David Calles, min.69. 0-3: Álex Alvero, min.87.

Árbitro: Pedro Sánchez Sánchez. Amarillas a Juanals, Edu Sánchez y Fran Segura (2), expulsado en el minuto 82); y a Portu y Juanma Hormigo, del Olivenza.

Incidencias: Estadio Francisco Gil Valle, 300 espectadores. El Plasencia demostró que lo de la derrota en el descuento de hace una semana en Navalmoral no fue más que un espejismo y que se encuentra a años luz no solo de competir con el resto de equipos, sino de aspirar a la permanencia. Ahora mismo ya está a nueve puntos de diferencia. La solución parece clara. O llegan cinco o seis refuerzos antes del 31 de enero o el Plasencia es candidato seguro al descenso. Con solo dos puntos, es el segundo peor equipo de los 18 grupos de toda la Tercera División. Fue sometido en la primera parte y, tras el gol olímpico de Bermúdez en el minuto 62, se vino abajo. Volvió a ser una caricatura ante la frustración de sus aficionados, asumiendo una nueva derrota. Se plasmó con dos goles más. El 0-2, en el minuto 69, de David Calles tras un despiste de la defensa placentina. Luego llegó la expulsión de Fran Segura y, después, el 0-3 en el minuto 87 de Álex Alvero, dentro del área pequeña.

