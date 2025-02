El Plasencia resucita en un final de partido loco

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Lunes, 29 de noviembre 2021, 08:01 | Actualizado 13:42h. Comenta Compartir

El fútbol es un juego con un alto componente de azar y, como tal, no siempre gana el que más lo merece. Y decir que el Olivenza mereció perder en Plasencia no sería del todo exacto. No lo sería porque el oliventino dominó más que la UPP y creó más ocasiones que el equipo placentino, que sigue sin encontrarse cómodo sobre el campo ya sea por la presión de verse abajo o por las numerosas bajas que arrastra cada semana. Pero el que perdona, lo paga, y eso es lo que le sucedió al Olivenza.

UP PLASENCIA 1 - 0 OLIVENZA UP Plasencia: Vichy; Chencho, Agus, Jorge González, Boateng, Ángel Luis, Adri, Edu Sánchez (Pablo Bueno, min. 82), Antonio, Dani Pérez (Brian, min. 48) y Mamobe (Alfonso Bernal, min. 46).

Olivenza FC: Santi; Bodión, Castilla, Ragel, Alexis, Juan Gabriel, Javi Caero (Juanjo, min. 57), Portu (Mory, min. 75), Juanito Monroy (Ferre, min. 86) y Borja Romero.

Gol: 1-0: Jorge González, min. 93.

Árbitro: Gil Arenas. Mostró tarjetas amarillas a Boateng, Mamobe, Brian y Ángel Luis, del Plasencia; y a Juan Gabriel, del Olivenza. Expulsó al local Chencho (m.80) y al entrenador visitante Jesús Acedo, una vez acabado el partido.

Incidencias: Estadio Francisco Gil Valle, 300 espectadores.

Rebollo trató de redibujar un trivote en el centro del campo inédito, con Ángel Luis como hombre escoba y Adri y Edu Sánchez enlazado con la línea de ataque. El experimento no funcionó más que en combinaciones anteriores y el Olivenza no tuvo problemas para adueñarse del balón. Pero su ligero dominio tampoco lo transformaba en llegadas u ocasiones. Incluso, cuando más peligro llevaba a la portería de Vichy era a través de córners o acciones a balón parado. En una de ellas, Javi Casero obligó al meta local a sacar el balón de la escuadra.

La salida de Javi Casero en el inicio de la segunda parte condicionó el dominio del Olivenza, que no lo volvió a recuperar hasta el último cuarto de hora. En ese tramo, fabricó tres mano a mano ante Vichy que no supo aprovechar por falta de pericia. En el último, en el minuto 80, el árbitro entendió que Chencho tocó el tobillo de Juanito Monroy en su intento de remate y señaló penalti y le mostró la roja. Borja Romero engañó a Vichy, pero estrelló la pelota en el poste.

En los últimos diez minutos, el portero onubense se volvió a erigir en el salvador del Plasencia para evitar el 1-0. Y en la última jugada del partido, que tuvo tres minutos de suplemento, llegó increíblemente el gol de la victoria placentina.

Ese 1-0 vino tras el rechace de un saque de esquina que volvió a volcar Antonio al corazón del área. Jorge González, viniendo desde atrás, picó de cabeza a la cepa del poste de la portería. Triunfo épico que pone fin a una sequía de diez partidos sin ganar del Plasencia.

Esa última acción fue amargamente protestada por el banquillo del Olivenza, que considerada que el tiempo de descuento ya había finalizado.