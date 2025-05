El Plasencia ya no tiene margen para el fallo ante el Calamonte

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 27 de febrero 2022, 09:09 Comenta Compartir

Plasencia y Calamonte van a protagonizar un duelo de candidatos a estar en el playoff de ascenso a la Segunda RFEF a final de temporada. Un partido donde los calamonteños parten con una red de seguridad después de su excepcional arranque en este año 2022 y donde a los placentinos no les vale otra cosa que la victoria después de haber sumado solo un punto en los últimos dos encuentros.

A pesar de los contrastados fichajes de hace dos meses, el Plasencia sigue sin ser capaz de alcanzar una velocidad de crucero que le permita engancharse de una vez por todas a los cinco primeros puestos. Ahora mismo se encuentra a seis puntos de esa zona y todo lo que no sea sumar los tres ante un rival directo como el Calamonte le haría quedarse aislado en tierra de nadie.

Para esta cita liguera en el Francisco Gil Valle, José María Rebollo tendrá bajas importantes en el centro del campo. Alvarito ha sido sancionado con un partido tras ser expulsado en Trujillo y Ángel Luis guardará descanso tras alcanzar el ciclo de amonestaciones.

Al técnico cacereño le quedan tres medio centros para dibujar su alineación: Pablo Bueno, Edu Sánchez y Pedro Gilarte. Tras las buenas sensaciones físicas de los últimos partidos, no se descarta que Pedro Gilarte haga su debut como titular en este choque ante el Calamonte. El capitán placentino no sale de inicio desde hace más de un año.

El equipo calamonteño también tiene bajas muy importantes. Hasta cuatro jugadores se pierden el partido por acumulación de amonestaciones: Parra, Juanfe, Juanan y Enrique. Todos ellos son clave en el esquema de Angelito.

De esta forma, el Calamonte tendrá todo un desafío para alargar la espectacular racha con la que llega a Plasencia. Un balance de cuatro victorias y cuatro empates en los últimos ocho partidos que le ha permitido escalar al cuarto puesto.