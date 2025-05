El Plasencia busca su primera victoria en casa

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 11 de diciembre 2022, 08:16 Comenta Compartir

Por mucho que quede más de media temporada para el final de liga, no sería atrevido decir que la UP Plasencia se encuentra ante sus últimas oportunidades de demostrar que tiene ganas, o mejor dicho, que tiene mimbres para luchar por conseguir la permanencia en la Tercera RFEF. Recibe a La Estrella sabiendo que, si no suma por fin una victoria, debe irse mentalizando con jugar el próximo año en una categoría diferente.

Y es que los números placentinos son simplemente demoledores: aún no conoce el triunfo en 12 jornadas, los seis partidos que ha jugado en casa los ha perdido, es el equipo con menos puntuación de los 18 grupos de la Tercera RFEF y ya se encentra a diez puntos de la zona de permanencia, sin contar los arrastres que pueda haber por los descensos de equipos extremeños de superior categoría.

Da la sensación de que con el equipo que hay no llega para competir y los movimientos en los despachos son escasos. Edu Reyes y Jesús Ruiz se han despedido en los últimos días y ha regresado un viejo conocido como Adri Calle, que ya debutó el pasado domingo en Miajadas.

En relación a novedades deportivas, por parte local, Diego Rodríguez y Domingo siguen siendo baja, mientras que La Estrella tiene la baja de Marc por sanción y mantiene la duda de Juanito de la Cruz.