El Plasencia busca mejorar su imagen ante un Azuaga optimista

Domingo, 18 de septiembre 2022

Azuaga y Plasencia se ven las caras tras atravesar una pretemporada complicada: los azuagueños en lo social y los placentinos, en lo deportivo. El empate de los rojiblancos en el campo de su eterno rival, el Llerenense, ha insuflado nuevas energías a los de la Campiña Sur. Sin embargo, la derrota de los placentinos en casa ante el Jerez (0-3) no ha hecho más que acrecentar las dudas que ciernen sobre la UPP desde el verano. Por si fuera poco, para este partido no podrá contar con Écija por lesión (pinchazo muscular), cuya lesión fue clave en la primera derrota. Tampoco estarán Pablo Sánchez (molestias) y Clifford, al que no le ha llegado el tránsfer.