El Plasencia asume su descenso sin plantar batalla

l Plasencia ya ha atravesado todas las etapas del duelo, desde la negación hasta la depresión. Finalmente, tras la derrota ante el Moralo, ha llegado la aceptación. La UPP jugará el próximo año en categoría regional. Puede que su descenso aún no sea matemático, pero es posible que lo sea la próxima jornada. A más tardar, tal y como van las cosas, su defunción no debe tardar más de dos semanas. Un auténtico desastre para el fútbol de la ciudad del que hay cien culpables, pero ese es un debate que nunca, nadie, quiere abordar. He aquí el resultado.

El Plasencia, tras su derrota en Pueblonuevo, ya llegaba con la estocada en todo lo alto. Pero aun sabiéndose moribundo, no sacó bravura para embestir por última vez. El Moralo, que quería confirmar su presencia en el playoff y arañar sus opciones de título, le arrinconó contra las tablas y le asestó la puntilla. Una puñalada mortal que, paradójicamente, viene conceder descanso a unos aficionados placentinos que vienen sufriendo desde pretemporada. El próximo año seguiremos apoyando en la sexta división, reflexionaron resignados una vez que se cerró el 0-2 en el electrónico del Gil Valle.

UP PLASENCIA Sergio Moya; Adri, Agus, Juanals (Iván Villar, min. 82), Aday, Mario Domínguez, Diego Rodríguez (Lasha, min. 82), Clifford (Pablo Sánchez, min. 52), Edu Sánchez, Chema Martín (Germán Tejada, min. 66) y Vadillo. 0 - 2 MORALO Pedraza; Juanan, Iván Sánchez, Fran Castro, Cristian, Luismi, Gustavo, Capelo (Buben, min. 88), Chele, Piochi (César, min. 85) y Víctor (Caio, min. 49). GOLES 0-1: Capelo, min. 9. 0-2: Iván Sánchez, min. 81.

ÁRBITRO José Manuel Sabido Serrano. Mostró amarillas a Sergio Moya y Agus, de la UP Plasencia; y a Piochi, Víctor e Iván Sánchez, del Moralo.

INCIDENCIAS Estadio Francisco Gil Valle, unos 500 espectadores.

Y aunque el Moralo llegaba con muchas dudas en su juego, con una sola victoria en los últimos cinco partidos, puede que se encontrara uno de los partidos más plácidos de cuantos haya disputado fuera de casa hasta la fecha. Le bastaron diez minutos de intensidad para mandar al Plasencia a la lona. Avisó con dos llegadas por banda derecha y en la tercera, ahora por la izquierda, Piochi robó la cartera y asistió para que Capelo marcara de cabeza a medio metro de la línea de gol (0-1, m.9).

A partir de aquí, no es que el Plasencia quisiera y no pudiera. Es que en el subconsciente sabía que, por mucho que quisiera, no tiene herramientas para poder. Y se dejó llevar, eso sí, con dignidad, pero con la dignidad del que se sabe enfermo de muerte y sigue regalando alguna que otra sonrisa a sus seres queridos. En este caso, a sus aficionados. Un tiro a puerta en 90 minutos es lo que se llevaron a la boca. El 0-2 de cabeza de Iván Sánchez en el minuto 81 al saque de una falta, tras una mala salida de Sergio Moya, ya ni dolió. Los aficionados casi lo agradecieron. Por primera vez en 25 jornadas, vamos a dejar de sufrir, debieron pensar.

