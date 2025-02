Pity, el jornalero del Calamonte que canta las 40 a base de penaltis

El pasado domingo, el Calamonte se la jugaba contra el Villafranca, un rival directo en la lucha por entrar en el playoff. José María ... Sánchez Carvajal, Pity (Calamonte, 1993), una de las piezas claves del equipo, no fue titular. Desde el lunes anterior arrastraba una gripe que le obligó a perderse la mayor parte de las sesiones de entrenamiento y llegaba muy justo a la cita. Pero en el minuto 60, el técnico Ángel Gutiérrez decidía introducirlo en el campo por su hermano Juanfe. Apenas un cuarto de hora después, el colegiado Pavón Guillén señaló un penalti a favor de los locales. Ahí emergía la figura de un infalible y consumado especialista desde los once metros que se ha convertido en garantía de gol cada vez que planta el esférico en la circunferencia de cal perpendicular a la portería rival. No erró y su equipo venció 2-1 para situarse a un punto de los puestos que dan acceso a la lucha por el ascenso a Segunda RFEF. Aquella ejecución redondeaba una racha que va por siete años en los que Pity ha perforado la red desde el punto fatídico en 40 ocasiones de manera consecutiva.

Llevaba alrededor de cinco meses estancado en el 39, desde el 3 de octubre de 2021, cuando en la jornada 4 anotó el último en el triunfo del conjunto rabúo en su visita al Arroyo (0-2). Había perdido práctica y las dudas afloraron. «El domingo, después de tanto tiempo, no sabía si lo iba a meter». Les señalaron uno a favor frente al Trujillo, a principios de marzo, pero el central se perdió ese duelo por acumulación de amarillas. Y lo fallaron. Jordi, meta visitante, detuvo el lanzamiento de Quique Roldán en el minuto 82 evitando lo que habría sido el empate (2-3). La 'Pitydependencia' en esa faceta se puso de manifiesto. Más le vale no volver a ausentarse. «Mi compañero lo tiró bien, pero el portero hizo muy buena parada», relata.

Su idilio con las penas máximas se inauguró en su etapa de juvenil en la escuadra calamonteña, aunque compartía esa responsabilidad. Fue en 2015, con el equipo ya en Tercera, cuando asumió ese rol de manera exclusiva y empezó a forjar su leyenda. «El primero lo metí contra el Extremadura en el Francisco de la Hera y a partir de ahí todos han cruzado la línea de gol».

Confiesa que no prepara nada especial para cimentar su efectividad. No practica en los entrenamientos ni dedica tiempo a perfeccionar la mecánica. Se considera autodidacta y no tiene un sistema. «Cojo el balón y justo antes de lanzarlo decido el lado, prima lo psicológico, sé que tengo que estar tranquilo y tener mucha sangre fría». Sí considera primordial contar con un repertorio variado para evitar ser previsible. «Es importante no seguir la misma rutina, porque hoy los porteros estudian mucho a los lanzadores». En su catálogo incluye todo un clásico mediático, muy arriesgado pero socorrido para engañar al arquero contrario, el de estilo Panenka. «Esta temporada he tirado uno así ante el Badajoz B, en Tercera llevaré cinco o seis». No le tiembla el pulso pese a que de esa manera falló el último que recuerda. Fue en un partido en Cheles, cuando el Calamonte militaba en Regional Preferente. «Íbamos ganando 1-2 y lo tiré a lo Panenka, pero me salió por encima del larguero. La gente desde la grada me empezó a gritar '¡tonto, tonto!».

Los 40 penaltis los ha anotado defendiendo la casaca blanca porque, aunque la pasada campaña se enroló en las filas del Jerez, allí no era el primero de la lista en esos menesteres. Juanpe, entrenador de la entidad templaria, los reclutó a él y a su hermano Juan Felipe, con quien comparte una trayectoria análoga, ya que han estado siempre juntos compartiendo vestuario.

Este curso ha anotado cuatro goles, pero no todos desde el punto de penalti. Ante el Miajadas cerró la goleada (0-4) con una acción de ratón de área. «Estaba arriba y rematé casi a puerta vacía, pero marco pocos de jugada». También se maneja con destreza en la ejecución de golpes francos y suele prodigarse en esa faceta. No en vano, en 2018 consiguió tres en el que fue su año más realizador, firmando trece dianas. «Implica cierta técnica, porque hay que rebasar la barrera y colocarla».

El ranking de los 40 principales

En esa lista de los 40 principales enumera sus 'hits' del top 3. Rememora el que permitió derrocar en el minuto 85 al Villanovense hace tres años. O el que certificó la permanencia ante el Castuera: «Lo tiré a lo Panenka y nos salvamos». También incluye en ese ranking un tanto en el Romano ante el Mérida, «que es un histórico». Entre sus víctimas también está su compañero José Fuentes, al que batió desde los once metros cuando era arquero del Azuaga.

Es inevitable pensar en el momento en el que se rompa la magia y aparezca el borrón en un historial inmaculado. «Se lo decía el otro día a mi padre: 'como falle el próximo, no lanzo más'. Y él me respondía: '¡cómo no los vas a tirar, tienes que seguir!' No sé cómo voy a reaccionar». ¿Y sueña con un penalti en el playoff para dar el pase a los suyos? «Lo he pensado varias veces, imagínate que lo fallo, hay muchos nervios y presión». Queda aún para eso. Con la permanencia bajo el brazo, este domingo visitan al Llerenense, tercero, al que podrían alcanzar en la tabla.

Pity compagina con mucho sacrificio el fútbol con su trabajo en el campo. Ayuda a su padre en unas tierras con viñas y olivos que posee en Calamonte e intensifica su labor cuando se mete de lleno en la campaña de recogida de la fruta. «Cuando voy mañana y tarde no tengo ganas de entrenar. Estás deseando acabar, llegar a casa, cenar y acostarte». Admite que está viviendo con preocupación y resignación la crisis que atraviesa su sector, «está fatal, hay que agarrarse a lo que tenemos e intentar salir de esta situación, porque los precios son malísimos».