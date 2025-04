Pino regresa al Moralo de director deportivo

MACAMA NAVALMORAL. Miércoles, 7 de junio 2023, 08:05 Comenta Compartir

Tan sorprendente fue su salida como entrenador del Moralo CP hace dos temporadas, como su vuelta al club como director deportivo. Dani Pino regresa con la clara misión de confeccionar una plantilla que aspire una campaña más al anhelado ascenso a Segunda RFEF. Y más aún la próxima, muy simbólica para la entidad porque celebrará su centenario. «Vuelvo al Moralo con toda la ilusión, ambición y responsabilidad del mundo por lo que significa para mí, que es volver a casa. He estado como jugador y entrenador, y ahora toca hacerlo con una dedicación que tanto me gusta como es la dirección deportiva en la que tengo volcadas todas mis ilusiones y expectativas», asegura Pino, que ya en el último ejercicio desempeñó esa función en la UPP. Su andadura en los banquillos terminó, al menos hasta ahora, formando parte de la cantera del Elche CF, donde recaló tras su chocante destitución en el conjunto de Navalmoral justo en el momento que perdió toda posibilidad al ascenso directo en 2021, aunque tenía por delante todavía dos eliminatorias a partido único.

Pero aquello ya es pasado, si bien el objetivo continúa siendo el mismo. «El 90% del éxito se basa en insistir», apunta el nuevo director deportivo verde, de 34 años. A él le tocará apuntalar un equipo de garantías para subir de categoría como campeón o disputando la quinta promoción en las últimas seis temporadas. «Va a ser una liga muy competitiva y bonita», añade, para intentar acertar en el nuevo proyecto. «La toma de decisiones comenzará desde ya, pero no hay que precipitarse», sin especificar la continuidad o no del cuerpo técnico encabezado por Emilio Gil y de buena parte del plantel. «Hay jugadores que interesan. Se intentarán algunas renovaciones, aunque la competitividad de la liga hará que algunas sean posibles y otras no, que es donde tendremos que movernos». El perfil de futbolista que persigue Pino «es muy claro, que sea extremeño o que conozca la liga, y que el jugador sea una oportunidad para el club, no al revés».