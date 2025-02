El sábado va a ser un día especial para Luismi Álvarez. Visita su casa para recibir la aclamación popular y deportiva por su ascenso como ... entrenador del Llerenense. Mientras pase por el medio del pasillo, que formarán amigos y antiguos pupilos, pensará que la vida tiene recovecos que nadie entiende. Lo que no ha conseguido en dos décadas en el club de sus amores, lo ha hecho en un año y medio en una población pequeña como Llerena.

–¿A qué sabe este ascenso?

–Sabe a trabajo bien hecho, a mucho sufrimiento, a muchos kilómetros, a mucha fe… Pero sobre todo, sabe a satisfacción de haber obtenido una recompensa merecida. Y en el fútbol, no siempre pasa.

–Tras el buen año anterior, ¿estaba convencido de repetir experiencia en Llerena?

–Siempre hemos tenido claro en aceptar el reto dos veces seguidas. Pero la última ha sido más difícil de decidir, ya que tuvimos ofertas importantes de equipos de entidad. Igualmente, dijimos que, si nos decantábamos por 3ª RFEF, íbamos a elegir al Llerenense por el trato recibido, por la gente, por el pueblo y porque nos iban a permitir realizar un proyecto a nuestra imagen y semejanza.

–Con este ascenso, ¿Luismi pasa a formar parte de la clase alta de los entrenadores extremeños, sobre todo en las agendas de las direcciones deportivas?

–No me paro ni a pensarlo, no lo he hecho nunca. Creo que como cuerpo técnico tenemos una trayectoria muy buena, tanto en el Plasencia como en el Llerenense, y lo importante de esto no es lo que piensen los directores deportivos. Lo importante es lo que piensen los jugadores que he tenido, tanto en la UPP como en Llerena; que ellos crean en lo que haces… Y todos los grupos que hemos tenido, incluso al principio en División de Honor Juvenil, han creído en nuestra idea.

–¿Es verdad que hace dos años, antes del Llerenense, llamaron el Moralo y el Don Benito?

–No hubo nada oficial, pero sí que hubo conversaciones. El único de verdad que sí quiso contar con nosotros fue el Llerenense. Y no lo dudamos, ya que aunque estaba abajo, por nombre de jugadores era un equipo con un gran potencial.

–En Plasencia tenía el aval conseguido hiciera lo que hiciera, pero en Llerena ese aval se lo ha tenido que ganar a base de trabajo y victorias.

–Y ha sido muy complicado. El año pasado cogimos el equipo a dos o tres puntos del descenso y lo acabamos metiendo en la final de Madrid. Eso son palabras mayores. Y este año solo había cuatro jugadores de la pasada temporada y al principio, tras varios empates, parecía que había dudas. Confiamos mucho en nosotros mismos y en los jugadores que hemos traído, ahí está el resultado. Pero la clave del éxito de un cuerpo técnico no reside en el entrenador, sino en los que rodean el entrenador. Y yo me he rodeado de los mejores, como Mariano y Dani.

–Cuando les eliminaron en Las Rozas, ¿pensó que iba a tener una segunda oportunidad en Llerena?

–Sinceramente, no. Pero cuando pasan unos días y veo lo que me quiere la gente y siento el apoyo personal de la directiva, de los aficionados y de jugadores importantes, decido seguir.

–Son dos Llerenenses diferentes. ¿El de este año era un melón por abrir?

–Totalmente, porque al 80% de los jugadores no los conocíamos en Extremadura, pero nosotros vivimos de esto. Nuestro cuerpo técnico y el director deportivo Jorge Mendoza conocemos perfectamente el mercado de 1ª, 2ª y 3ª RFEF y sabíamos que el futbolista que viniera iba a dar el nivel. Hemos hecho el grupo que hemos querido y nos han dejado trabajar.

–¿Cuándo se va a conocer su futuro?

–La verdad, no lo sé. Tendría que ser algo muy, muy, muy interesante para que pensara en otra cosa fuera de Llerena. El pueblo nos ha tratado fenomenal y hemos entablado unas relaciones fuera de lo normal. En el primer escalón de mis opciones está el Llerenense, pero vamos a ver qué pasa. Somos trabajadores del fútbol.

–¿Cuál es la clave para que una localidad pequeña como Llerena y un club modesto como el Llerenense pueda competir en 2ª RFEF sin caer en la ruina o en un descenso prematuro?

–Lo mismo que ha habido que hacer para que un pueblo como Llerena quede campeón de 3ª RFEF: tener confianza en el equipo técnico, dejarlo trabajar deportivamente, no volverse loco económicamente y que el club y la afición tenga claro cuál es el objetivo.

–En 2006 logró el ascenso como jugador en Puertollano. ¿Qué diferencias hay de hacerlo como entrenador?

–Aquel ascenso como jugador fue maravilloso, pero no es lo mismo. Lo que se sufre como entrenador es una locura. Como jugador, solo te preocupas de ti mismo. Como entrenador, tienes que controlar a 22 futbolistas, que el directivo no se salga de madre para que no le afecte al jugador, que el tema económico esté bien… Te tienes que echar todo eso a la espalda. La paz que deja el ascenso a un entrenador no la tiene un jugador.

–El final de liga le lleva a Plasencia para recibir un pasillo que va a ser emotivo.

–Es muy bonito, porque voy a mi casa y seguramente la afición tenga ganas de reconocer a un tío que lo ha dado todo por el club. Creo que nos llevaremos un gran aplauso. Me consta que casi todos los socios del Plasencia querían que ascendiéramos. Pero a la vez, estoy muy triste por su descenso. Eso es muy jodido para una ciudad como Plasencia y una institución como la UPP. Soy socio, mi padre es el socio número 2 y mi madre ahí andará. Somos blanquinegros y dirigimos la Escuela donde tratamos de imprimir ese ADN a los pequeños, por eso me da muchísima pena. Tienen que cambiar mucho las cosas, como la aportación de las instituciones o de los empresarios. Y sobre todo, no pegar bandazos y tener una seriedad deportiva con alguien que de verdad sepa de fútbol.