Un parón para resetearse, recuperar lesionados y preparar la caza del playoff

J. P. Badajoz Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:18 Comenta Compartir

El parón liguero llega al Nuevo Vivero como un balón de oxígeno. Especialmente para el nuevo entrenador, que podrá trabajar con algo más de calma y sin la presión de la competición para poder transmitir sus conceptos a la plantilla y perfilar los ajustes necesarios a su ideario.

Miguel Ángel Ávila retoma este miércoles las sesiones de entrenamientos con doce días por delante para afinar en su modelo de juego. Un periodo de descanso liguero que será aprovechado para favorecer la adaptación del nuevo técnico, preparar al equipo para coger impulso en su cronoescalada hacia el playoff y de paso recuperar jugadores que están lesionados.

El Badajoz necesita resetearse y emprender con otro semblante el nuevo rumbo que conlleva la llegada del nuevo entrenador. Y este parón aparece encajado de forma idónea para facilitar dicha transición. Ávila tomó el mando del equipo blanquinegro la semana pasada y su debut no pudo ser mejor al conseguir la victoria ante el Villanovense. Un triunfo que ponía fin a tres jornadas sin ganar y que permite a los pacenses coger aire en estas dos semanas sin campeonato.

La Tercera se toma un respiro por la disputa este fin de semana de la Copa de las Regiones de la UEFA. El Badajoz no aporta ningún jugador a la selección extremeña, aunque en las primeras convocatorias de entrenamientos figuraba Jesús Sánchez finalmente se ha quedado fuera de la lista definitiva. Una noticia positiva para el cuerpo técnico que podrá trabajar con todos sus efectivos, a excepción de los futbolistas tocados, en esta especie de mini-pretemporada que se presenta para ajustar sus nuevos métodos de trabajo.

Ávila asumía el reto con las ideas claras y consciente que lo primero es recuperar la confianza de sus jugadores. Con la victoria ante el Villanovense se dio el primer paso y el siguiente pasa por el Montehermoso. «Lo inmediato es el partido del domingo», reiteraba en un discurso realista centrado en sacar al Badajoz de su extraña situación y sin marcarse objetivos más allá de la próxima jornada. «El fútbol lo marcan los resultados y eso es lo único que vale», añadía.

El conjunto blanquinegro volvió a evidenciar su falta de acierto ante el Villanovense con un triunfo por la mínima después de desaprovechar infinidad de ocasiones para haber ampliado diferencias. «Irá apareciendo con la confianza», asumía el preparador cacereño, esperanzado y convencido en que esa mejoría en la pegada llegará. «Este triunfo puede servir como punto de inflexión», añadía.

El Badajoz necesitaba los tres puntos y cumplió con su cometido en la primera misión de Ávila en el banquillo. Pero el propio técnico blanquinegro se encargó de recordar que el equipo tiene que ratificarlos dando continuidad en el siguiente compromiso y obtener cierta regularidad. «Si no ganamos en Montehermoso esta victoria no sirve de nada».

Ávila es consciente de la exigencia que requiere un club como el Badajoz y asume el reto con responsabilidad. «Para mí es un orgullo estar en este club. Me voy a dejar la vida por este equipo», recalcaba tras lograr su primer triunfo frente al Villanovense.