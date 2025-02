Pardo, preparado para bajar al barro con el Extremadura

José Antonio Pardo será uno de los líderes del CD Extremadura esta temporada. El valenciano vuelve al Francisco de la Hera para intentar conseguir el ascenso a Segunda RFEF. Y quién mejor que Pardo para ese objetivo. El central, que también puede jugar de mediocentro, ... fue uno de los artífices del ascenso del Extremadura UD a Segunda División. Es más, fue Pardo el que consiguió el tanto en el partido de ida ante el Cartagena que sirvió para ganar la eliminatoria final.

Por lo tanto, en cuanto a ascensos, el CD Extremadura ha firmado a un valor seguro. Además, Pardo llega con ganas y con la ilusión de regresar a un lugar en el que fue feliz. La situación con respecto a su primera experiencia en Almendralejo ha cambiado, ya que el Extremadura está jugando en una categoría a la que jugadores como Pardo no están acostumbrados. Pese a ello, el futbolista azulgrana acepta el reto para intentar ascender a Segunda RFEF. «Estamos en el absoluto barro y eso es una realidad. He venido al barro, pero es que a mí me encanta el barro. Llegará un día en el que nos duchemos y estemos impolutos, pero ahora mismo hay que mancharse y soy el primero que se va a tirar de cabeza», sentenció Pardo durante su presentación.

El defensa tiene parte del camino recorrido en cuanto a su adaptación al Extremadura, ya que volverá al que fue su lugar de trabajo hace varias temporadas. «Es volver a casa, a un campo de entrenamiento donde he estado horas y horas. Estoy con mucha ilusión de empezar este proyecto», admitió.

El camino a seguir para Pardo es el que el Extremadura ha estado llevando durante estas dos primeras temporadas de vida. «Creo que el club lo está haciendo muy bien. Siempre hay cosas que mejorar, pero la línea a seguir es la que está siguiendo el club. El grupo humano es el que va a solucionar de aquí en adelante cada pequeño problema que haya», sentenció el defensa sobre las facilidades que ha puesto la entidad para que la temporada vaya lo mejor posible.