Pacto de no agresión final El descendido Plasencia y el campeón Llerenense cerraron la liga en un partido donde lo interesante estuvo fuera de los 90 minutos

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Domingo, 23 de abril 2023, 09:17

El partido entre el Plasencia y el Llerenense fue una pachanga. Con los locales descendidos y los visitantes campeones y con el ascenso en el bolsillo, los noventa minutos finales de liga tuvieron la mitad de tensión que cualquier bolo de pretemporada. La intrascendencia del choque se tradujo en un par de detalles: un árbitro placentino dirigió un partido del Plasencia y el meta suplente de la UPP, Mario García, llegó a disputar los últimos diez minutos como jugador de campo. El pacto de no agresión fue tácito, por mucho que hubiera alguna que otra ocasión para desnivelar la balanza.

Lo realmente interesante de este partido estuvo fuera de los noventa minutos. Para empezar, en el pasillo que brindaron ambos equipos a Luismi y su staff en su regreso a casa, tras llevar al Llerenense al campeonato de liga. Para seguir, en el homenaje que recibieron el legendario relaciones públicas de la UPP, Mariano Pahino, y el colegiado Luis Miguel Fuentes Pérez, que se despidió del arbitraje con este choque. Y para terminar, en el plantón que realizaron los jugadores del Plasencia en el primer minuto del encuentro a causa de las mensualidades que se les adeudan.

A partir de ahí, el partido transcurrió entre un 'quiero y no puedo' del Plasencia y un 'te dejo que me metas mano, pero no mucho' del Llerenense. Un duelo que transitó con dominio visitante, pero sin poner en demasiados aprietos a Sergio Moya.

En la segunda parte, tras una clara oportunidad Maikel, las mejores llegadas fueron para el Plasencia, casi siempre, cuando a John Castillo y a Kaká se les ocurría embolicarse en la salida de balón. En un mano a mano, Luis negó el 1-0 a Clifford. En unos cuantos tres contra uno, los delanteros placentinos no supieron asistir al compañero de al lado.

Con 0-0 en el marcador, el partido no tuvo ni tiempo de descuento. Luis Miguel Fuentes decidió que era hora de colgar el silbato después de tantos años de arbitraje y de que el Plasencia y el Llerenense jugaran sus últimos minutos en 3ª RFEF, al menos, hasta dentro de dos años.