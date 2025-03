Oliver Sierra: «Sigo en la idea de llegar a vacaciones líderes»

No hay nada como volver a casa para recuperar la sonrisa. Después de la travesía de tres partidos a domicilio saldadas con una escasa renta ... de una victoria y dos empates, unida a los tropiezos de sus dos últimas comparecencias en el Nuevo Vivero ante Jaraíz y Extremadura, el Badajoz regresaba a su templo con la necesidad de resarcirse y retomar su fiabilidad como local. Y lo hizo mostrándose con ese colmillo afilado del arranque liguero y volviendo a reivindicarse como aspirante a la primera plaza de ascenso directo.

El Badajoz saca otra vez la manita entre los candidatos para ponerse a tiro del liderato. La jornada resultó de lo más propicia para los intereses blanquinegros con las derrotas de Jaraíz y Extremadura y los empates de Diocesano y Llerenense. De los siete primeros solo ganaron Azuaga y Badajoz el primer puesto se coloca a solo dos puntos para los pacenses. Una distancia que acerca más al objetivo que se había marcado Luis Oliver Sierra hace varias semanas para cerrar el año. «Sigo en la idea de llegar a las vacaciones líderes y de ahí no me van a bajar», apuntaba el técnico nada más culminar la goleada al Pueblonuevo.

El equipo blanquinegro entra en diciembre por todo lo alto con la próxima salida a Santa Amalia y luego despedir el año con dos seguidos en el Nuevo Vivero contra Castuera y Jerez. «No nos podemos conformar con ganar un día 5-0 y la semana que viene llegar a Santa Amalia y empatar, eso no vale para nada», advertía cargado de razones el preparador aragonés. El domingo espera un Santa Amalia que asaltaba este domingo el fortín inexpugnable de Calamonte (0-1), un campo donde Oliver Sierra remarcaba hace siete días que no había ganado nadie. Lo mismo que hizo el propio Calamonte en Montijo (1-3) también una semana después del empate del Badajoz en el Emilio Macarro. «Nuestra liga de verdad está allí. No en meterle cuatro, cinco o siete en casa. Tenemos que intentar ganar fuera, empezar a ganar en campos complicados donde hay que remangarse bien», expuso.

El Badajoz recuperó la alegría a base de goles. Tras una primera parte floja y en la que Álex Alegría falló un penalti con 0-0, la delantera afinó su puntería y se sumaron a la fiesta Jorge Barba al filo del descanso y ya en la segunda Ander Montori, Bermúdez con un doblete y el propio ariete placentino para sacarse esa espina del minuto 24. «Necesitamos que la gente esté enchufada. Normalmente la responsabilidad recae en los delanteros y ya vemos que no es cien por cien así. Todos tienen que implicarse y tienen calidad suficiente para aportar», explicaba Oliver Sierra.

Con los resultados de todos sus rivales ya conocidos antes de llegar al Nuevo Vivero, el Badajoz estaba ante su gran oportunidad de reparar las últimas decepciones. «Esta Tercera está siendo muy dura. Tenemos que salir a los campos sin regalar nada con una mentalidad más dura y agresiva. Hasta que el Badajoz no sea campeón no podemos parar», señaló. El técnico blanquinegro también pidió paciencia a la afición y no dejarse llevar por derrotismos o un entusiasmo desmedidos en un mensaje en el que volvió a meter al Extremadura en la ecuación. «La expectativa de la gente estará equivocada tanto en Almendralejo como aquí. Somos los dos mejores equipos, más profesionalizados y de mayor presupuesto, pero no puedes plantear la temporada para arrasar a los rivales. No puedes pretender que todo lo que no sea ganar 5-0 y arrasar sea una tragedia. Al final transmites una ansiedad a los jugadores que no beneficia a tu club». En ese sentido, apeló a no perder la perspectiva porque el campeonato es muy largo. «Tenemos que ser una afición madura. No podemos caer en la histeria colectiva permanentemente ni en una euforia permanente».