Oliver Sierra, satisfecho con lo puesto

Luis Oliver Sierra habló mucho sobre el Azuaga, consciente de la trascendencia que tiene el encuentro de este domingo para el Badajoz en su único ... objetivo de ascenso directo. Pero también de un mercado de invierno que solo ha dejado dos caras nuevas (Álex Quesada y David Grande) en el Nuevo Vivero –y una obligada por la lesión del portero Sergio Tienza– y numerosos cambios de cromos en sus rivales directos.

El técnico blanquinegro se mostró muy satisfecho con su plantilla inicial y reconocía durante su habitual comparecencia de los viernes que no consideraba necesario reconfigurar el proyecto a mitad del camino, a pesar de no haberse cumplido las expectativas en la primera vuelta. «Estoy muy orgulloso que en el Badajoz no hayamos dado ninguna baja, incorporar para retocar ciertas cosas sí, pero siempre para sumar». En ese sentido, se refirió a la llegada de David Grande. «Lo único es que en ataque no hemos metido suficientes goles y fichamos un delantero para que sume». El preparador aragonés señaló que no es partidario de grandes movimientos en la ventana de enero. «Entiendo que a la afición siempre le gusta escuchar nombres nuevos, variantes, mejorar la plantilla... Suena todo muy ilusionante. Pero la realidad es que a mí no me gusta. Haces eso porque has fracasado, sino no lo haces». Así, Oliver Sierra confía en lo puesto para alcanzar el gran objetivo del ascenso y va a muerte con el grupo con el que lleva trabajando desde verano. «Hemos acertado, las cosas como son. Todos están dando buen rendimiento. Estoy contento porque cuando das la confianza a los jugadores en junio y que te la devuelvan es bastante edificante».

Luis Oliver Sierra da por finalizado el capítulo de fichajes. «Hemos cerrado la plantilla como queríamos». Además, tampoco el Badajoz podría acometer más incorporaciones si no liquida antes del 3 de febrero del cierre de plazo de fichajes su deuda con la AFE. Una cuestión que también valoró el preparador blanquinegro. «Ahora está en el club negociar con Javi Ros. Si quiere esperar a cobrar en julio, pero si quiere cobrar antes por imagen habrá que negociar con él. No creo que haya ningún problema en llegar a algún arreglo. Es el día a día de este club. Es cuestión de ir haciendo frente a todas las deudas y pagos sobrevenidos que haya, sin mucho drama».

Y cuestionado por sus rivales directos, que se están reforzando mucho y bien, Oliver Sierra se detuvo en analizar la exigencia que se autoimpone el Extremadura. «Tienen capacidad económica suficiente para intentar revertir esa situación, pero es una moneda al aire y no sabes cómo te va a salir. No hay pretemporada, no hay margen de error y con lo que haya tienes que tirar. A nivel deportivo ha mejorado mucho con los cambios, pero no pueden jugar todos. Cada fichaje es una pequeña mini bomba que metes en el vestuario».

Con respecto a la llegada de Carlos Cordero al Francisco de la Hera, el entrenador del Badajoz resaltó su calidad y le deseó suerte. «Carlos es de allí, es un chico espectacular y un magnífico futbolista. En Tercera debería ir absolutamente sobrado. Sé que hay mucho escarnio con que lleva cuatro descensos seguidos, pero en su momento ya me hubiese gustado a mí tenerle en este proyecto porque es un jugador espectacular». Tampoco rehuyó a ofrecer su punto de vista sobre ese reencuentro del almendralejense con Miguel Núñez en las filas azulgranas. «Me parece normal que los dos últimos capitanes se vayan al Extremadura porque pagan el doble y el triple que nosotros. Tienen su familia, sus gastos, sus vidas... y si es la mejor opción, pues perfecto».

En cambio, sobre ese trasvase de futbolistas al bando rival se mostró crítico con las aficiones en general. «No creo en el sentimiento. Me hace mucha gracia cuando hay aficiones que encumbran a jugadores y están todo el día besando el escudo y dándose golpes en el pecho, pero la realidad es que eso no existe. Eso está en la madurez de la afición en valorar en su justa medida a los empleados del club. La decepción viene cuando elevas a los cielos al futbolista, no porque se vaya al club rival».