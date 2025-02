Oliver Sierra: «Mientras Lanuspe ponga 50.000 al mes el Badajoz seguirá vivo y si no desaparecerá»

J. P. Badajoz Miércoles, 26 de febrero 2025, 21:35 Comenta Compartir

El Badajoz es un club en el alambre por sus continuos problemas con la Seguridad Social, Hacienda y una deuda de unos 3 millones de euros, ya con la quita del convenio de acreedores. Y unido a una trayectoria deportiva intermitente que no asegura el ascenso hace que su futuro sea incierto. Así lo ve la afición, cansada de tanta angustia, aunque Luis Oliver Sierra salió al paso para confirmar que su familia no lo dejará caer y seguirá sosteniendo al club. «Mientras Lanuspe ponga 50.000 al mes el Badajoz seguirá vivo y si no desaparecerá», respondía el técnico a las críticas desde la grada.

Y es que a pesar de la victoria ante el Moralo, el Nuevo Vivero apuntó hacia el palco y despidió a los propietarios pidiendo su dimisión. La afición blanquinegra siente que el club se ve abocado a la desaparición si no se asciende. De ahí que Oliver Sierra lanzara el guante a nuevas propuestas para que tomen el control del club. «'Directiva dimisión', me parece estupendo. Que propongan un plan B y yo me iré a mi casa. No estoy para absolutamente nada más que para que el Badajoz esté arriba, no desaparezca y compita en las mejores condiciones posibles dentro de la ruina que tenemos. 'Lanuspe vete ya' es un brindis al sol. Aquí hay que proponer alternativas porque el club no va a desaparecer ni vamos a dejar que desaparezca», asegura Luis Oliver Sierra, que además de entrenador del Badajoz es apoderado solidario de Lanuspe, la sociedad propietaria del club.

El técnico insistió en el compromiso de Lanuspe para mantener a flote el Badajoz. «Nos vamos y qué hacemos con esto. Esto es un transatlántico que come todos los días, alguien tiene que venir a echar billetes y voluntarios no han aparecido ninguno todavía. Hasta que aparezca alguno aquí estaremos».