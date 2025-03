Oliver Sierra: «Es un fracaso mayúsculo, pero vamos a seguir»

El Badajoz se despedía definitivamente de su desde verano pregonado único objetivo de ascenso directo en el Francisco de la Hera. Quizás en el partido ... que menos lo merecía por su mejor puesta en escena que el Extremadura, pero la suerte no le sonrío y los 10 puntos con el liderato ya son prácticamente insalvables con ocho jornadas por disputarse. Al Badajoz ya no le queda otra que centrarse en un playoff que ve peligrar seriamente. El equipo blanquinegro sigue quinto, pero siente la presión del Diocesano pegado a su cogote ya con los mismos puntos. Luis Oliver Sierra reconocía que en agosto no se hubiera imaginado este escenario en el tramo decisivo de la competición. «Es un fracaso mayúsculo, pero vamos a seguir, no queda otra».

El técnico blanquinegro asumía la nueva realidad de su equipo, ya descartado y también resignado a buscar el ascenso a través de un playoff que tampoco tiene asegurado. El técnico blanquinegro ensalzó el juego y el derroche físico de los suyos, pero lamentaba no haber sido suficiente para tumbar a un Extremadura imbatible en este 2025. «Al final con el juego del equipo y la sensación del partido tampoco te puedes ir disgustado porque contra este equipo, con esta calidad y este ambiente no se puede hacer mucho más. Lo han intentado. Han corrido como animales, han jugado mejor en la segunda parte y se han impuesto al mejor equipo de la categoría. No les puedo reprochar nada», expuso.

Tras esas primeras valoraciones pospartido que dejaban un poso de esperanza para confiar en el equipo en estas últimas jornadas, la tensión empezó a subir en la sala de prensa y Oliver Sierra pasaba a mostrarse incómodo y desafiante ante las preguntas que hacían referencia a la decepcionante temporada del equipo pacense en Tercera, situado en la quinta plaza a diez puntos del líder y empatado con el sexto. «Yo me hubiera echado ya siete veces, pero no me voy a marchar. Dejad de preguntármelo. ¿Ha quedado claro? No me voy a ir. Me iba a ir el día del Arroyo, pero no me fui. Y ahora me voy a quedar. Si tenéis a algún primo entrenador, pues que entrene a otro equipo porque al Badajoz no lo va a entrenar», sentenciaba.

A 10 PUNTOS DEL LIDERATO «Yo me hubiera echado ya siete veces, pero no me voy a marchar. Dejad de preguntármelo. ¿Ha quedado claro?» Luis Oliver Sierra Técnico del Badajoz

A pesar de la delicada situación, Oliver Sierra no tira la toalla. «No voy a dejar que el equipo se caiga». En ese sentido, insistía en ir todos de la mano para dar el máximo apoyo y no caer en el derrotismo para tratar de llevar al equipo al playoff. «Esta es la situación que tenemos. No va a haber otra ni va a cambiar ni nos van a condonar la deuda Hacienda ni la Seguridad Social ni el concurso. Podemos hacer una cosa que es remar e intentar subir en playoff o estar permanentemente bombardeando a los jugadores con el desastre de esta temporada».

También rebatió la diferencia de presupuesto con el Extremadura al ser cuestionado por los desembolsos extras del Badajoz en su intento de comprar la plaza en Segunda RFEF o para levantar deudas para poder fichar. «Si pagar pufos cuenta para marcar goles ahora seríamos campeones de Champions. El dinero tiene que estar en el campo. El Extremadura ha hecho las cosas bien los últimos años, ha empezado de cero y todo lo que invierte lo puede dejar en el campo. Nosotros tenemos que dárselo a Hacienda, la Seguridad Social, la Liga..., al que toque en cada momento para no desaparecer. Cuando tengamos que pagar el concurso, figúrate, tendremos dinero para triplicar a cualquiera que pase por aquí, pero eso no está en el campo. Los que ganan los partidos son los jugadores, no estar al día con Hacienda. Seguro que (Borja Domingo) se cambia el sueldo con Dieguito a pelo».