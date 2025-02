Oliver Sierra: «No hace falta que ponga mi cabeza sobre una bandeja para que los jugadores se motiven»

Luis Oliver Sierra mantiene su órdago a la grande, pero confiado en sus cartas y la convicción de llevar la mano ganadora. El técnico blanquinegro ... compareció tranquilo y sosegado en la previa de un partido que seis días atrás había cargado de una relevancia vital poniéndose él mismo una espada sobre su cabeza. «Habrá que ir a Arroyo a ganar o me tendré que marchar a mi casa», espetó el pasado domingo. Un ultimátum que el vestuario recibía sin darle mayor trascendencia de la que tiene su obligación de sacar siempre los tres puntos y la exigencia de un club en el que solo se contempla la victoria. «No he notado una gran diferencia con respecto a otra semana», apuntaba este viernes Oliver Sierra sobre la reacción de los jugadores a sus palabras.

El preparador aragonés se encargó de añadir más presión al equipo y envolver la visita a Arroyo de la Luz en la condición de partido a vida o muerte al menos en el sentido de su continuidad en el banquillo, pero también por tratar de provocar una chispa en los suyos al estar totalmente convencido y muy seguro de superar el trance por su plena confianza en el compromiso de su plantilla. «No creo que haga especial falta que ponga mi cabeza sobre una bandeja para que los jugadores se motiven porque son buenos profesionales», reseñó. Y es que por encima de decisiones y nombres está la mala dinámica de un Badajoz al que se le escapa el tren del ascenso. «Saben que tenemos que empezar a sacar resultados más allá de sensaciones y actuaciones personales. Como equipo tenemos que funcionar mejor para ganar los partidos, sino no se mantiene nadie», señaló ante la necesidad de reencontrarse con su mejor versión para salir de una espiral tan peligrosa que de perdurar desembocará en buscar la solución de un revulsivo en el banquillo.

Luis Oliver Sierra quiso provocar una reacción en su plantilla para que dé ese paso al frente que tanto lleva requiriendo y lanzó el guante de una posible salida, consciente que al equipo le queda poco margen de maniobra para resurgir y emprender la reconquista del liderato. «Mi destino está en manos de los jugadores», resaltaba.

El caso es que la deriva que llevan los blanquinegros pone en juego sus aspiraciones no solo al ascenso directo, sino incluso a entrar en playoff. «El equipo está muy presionado, responsabilizado y eso a veces te agarrota. En algún momento nos tenemos que liberar porque no podemos encarar así lo que queda de temporada, estamos a tiempo y en algún momento tiene que hacer click la cabeza y espero que sea el domingo en Arroyo», expuso el técnico. En cualquier caso, Oliver Sierra somete el tema del ultimátum solo a esta jornada. «Se ha llegado a un momento límite y hay que tomar decisiones. No se puede vivir todas las semanas así porque es cargar de una presión innecesaria a los jugadores. Si ganamos en Arroyo seguirá todo igual y a ganarle al Moralo. No hay que hacer un circo cada semana», zanjó.

El Badajoz no ha cumplido las expectativas en el tramo duro de este inicio de año y cae a su mayor diferencia con respecto a la primera plaza, 7 puntos. «Tenía mucha confianza en los duelos directos. En la primera vuelta se nos ha dado bastante bien. Solo nos sorprendió aquí el Jaraíz, que en ese momento ni siquiera era candidato. Sacamos resultados positivos ante todos los rivales e incluso pudiendo haber ganado al Extremadura. Me daba confianza que el equipo compitiese ante los rivales directos», admitía.

De ahí que la cita de Arroyo cobre una importancia sideral de cara a recuperar la confianza y apurar sus posibilidades de ser campeón. «Si se gana tenemos una oportunidad buena en casa ante el Moralo de hacer seis de seis y encarar tres partidos ante Jaraíz, Villafranca y Extremadura, que ya sí que nos sitúa dónde podemos estar, si podemos luchar por el campeonato o nos tenemos que conformar con hacer playoff lo más arriba posible».

Dos partidos de sanción a Ginés

Para este partido, Oliver Sierra no podrá contar con Álex Herrera, que cumple su segunda jornada de sanción; Ginés González, castigado con dos partidos también por su expulsión en el banquillo; ni David Grande, recuperándose de una pequeña rotura muscular; y tiene la duda de Dani Cordero por unas molestias. En cambio, recupera a Fran Miranda. Sobre Ginés lamentó que no explote sus grandes cualidades para liderar al equipo y su facilidad para irse de los partidos. «Le dado toda la confianza que he podido y unas veces lo ha hecho muy bien y otras se ha quitado del medio. Ya somos mayorcitos todos. Hay cosas que no se pueden permitir. Gastar un cambio porque ves que le van echar está mal, pero que al final acaben echándote igualmente es de género idiota. Me parece un chico espectacular, pero tiene ciertos conceptos muy equivocados. En condiciones normales tenía que ser un líder».