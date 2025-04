Oliver Sierra asegura que el Badajoz no va a desaparecer

Luis Oliver Sierra volvió a sus funciones de director deportivo y portavoz del club y no tuvo inconveniente en abordar las cuestiones más delicadas a ... nivel institucional y que también preocupan a los aficionados por la incertidumbre que rodea al futuro de la entidad. De esta manera quiso dejar bien claro que pase lo que pase a final de temporada el Badajoz no va a desaparecer. «Llevamos más de un millón puestos, más otro millón y pico el próximo año. La inversión ya no se va a perder y aunque sea una huida hacia adelante hay que seguir. Bastante más caro es mantener al Badajoz vivo que fundar uno nuevo como algunos quieren, pero este club va a seguir vivo, lo siento mucho por ellos. Así que busquen otra manera de entretenerse porque el fútbol va a seguir aquí», expuso trantando de zanjar el continuo run-run sobre una posible salida de su familia.

El director deportivo aseguró que el club está al día de los pagos corrientes y recordó la situación económica con una deuda cercana a los 2,3 millones de euros reconocida en el convenio cuyo calendario de pagos empieza en diciembre y unos 600.000 euros con Hacienda y Seguridad Social, generada del curso pasado y con las que se está negociando. «Hasta 2023 la única deuda es la que existe es la que ha reflejado el administrador concursal. El presupuesto de este año está perfectamente equilibrado y no se ha generado más deuda». Oliver Sierra también descartó que se vaya a hacer efectiva la amenaza de la Tesorería General. «El club está vivo, paga a la Seguridad Social el corriente de todos los meses, se está reduciendo todos los meses esa misma deuda que la propia Seguridad Social reclama. No se va a liquidar el club».

Oliver Sierra aseguró que la propiedad está preparada para afrontar todos los pagos que se avecinan hasta final de año. Incluso en el supuesto caso de no poder contar con los ingresos de los próximos abonos, que serían gratuitos de no haber ascenso. «Que sean 150 o 200 mil euros más por los abonos, es un órdago que puede salir mal y no va a depender de eso. Aquí ya hay muchos millones invertidos y el club no va a desaparecer por muchos pagos que haya que hacer».

El director deportivo y apoderado solidario de Lanuspe admite la devaluación del Badajoz hundido en Tercera tras sus dos decensos consecutivos e insiste en el deseo de su grupo de devolver al club donde se merece. «El precio que se pactó de la compra a Parra y la deuda que se asumía estaba bien para un club de Primera RFEF, que era lo que le daba valor al club, pero en Tercera está todo realmente desvirtuado y es un pozo sin fondo. Ahora es carísimo todo lo que hay que pagar. Pero evidentemente si no lo haces el club desaparece y eso no va a pasar. Asumir que se ha hecho una inversión terrorífica derivado de los descensos deportivos. Se pueden retomar las categorías del mismo modo que se perdieron y volver a darle valor al club, que es para lo que estamos aquí. Pero ahora mismo a nivel económico es una ruina».

Olier Sierra se mostró abierto a la entrada de nuevos inversores. «Ahora mismo el Badajoz no lo vale ni la deuda. Cuando era mucho más goloso no apareció ningún empresario de aquí ni de cerca. Ahora que es menos atractivo menos esperanzas tengo. Las puertas siempre abiertas y quien quiera colaborar es bienvenido. La realidad es que en los últimos quince años nunca ha habido un grupo local fuerte que haya querido invertir aquí y no tengo las esperanza de eso que ocurra. Si conseguimos ascender y conseguimos hacer un producto económicamente atractivo más posibilidades tenemos».