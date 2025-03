Olivenza, un final con aroma a comienzo

Marco A. Rodríguez Badajoz Lunes, 8 de mayo 2023, 21:29 Comenta Compartir

Con el último pitido del Municipal de Navalmoral el Olivenza FC puso fin a una temporada que acaba con el dolor por la eliminación en la fase de ascenso a Segunda RFEF pero también con cierto aroma a que estamos ante el comienzo de algo grande, de más éxitos que están por venir. Porque la campaña del equipo oliventino ha sido histórica, por datos y por sensaciones. Terminó la fase regular cuarto clasificado, emparejado con un coloso como el Moralo, que fue tercero. Es decir, mejoró con creces su mejor posición en la trayectoria del club, la décima, entrando por primera vez en el playoff. Además de sus cifras e hitos, animó sobremanera una Tercera extremeña carente de referentes tras la creación de la Segunda RFEF con un juego alegre y vistoso en el que el disfrute de quien lo realiza, una de las plantilla más jóvenes del grupo, se traslada a la grada.

En Navalmoral se bajó el telón de una campaña para enmarcar de los blanquiazules. Les faltó ponerle la guinda, rubricar el trabajo desempeñado con algún pase de ronda en el duro camino hacia la superior categoría. Estuvo a un solo gol, castigados además por el infortunio del tanto encajado en propia puerta en el encuentro de ida, ganado 0-1 por los moralos. El domingo lo tuvo cerca, tan cerca que durante más de media hora pisó la final regional ante el Azuaga gracias al gol de Lansade en el 48, pero al final se impuso la experiencia del plantel de Emilio Gil con el empate de Víctor Fernández rondando el 80. El Olivenza despertó del sueño pero ha plantado la semilla de un proyecto ilusionante que dará frutos. Hablamos con uno de los principales responsables de que Olivenza vibre con su equipo y permanezca esperanzada con su porvenir, su entrenador Emilio Tienza, quien avanza que estas primeras horas de dolor irán dejando paso a la satisfacción.

«Les decía a los jugadores que ayer estábamos todos hundidos, estábamos muy tocados y son chavales jóvenes. Lo tuvimos bastante cerca y les decía que cuando pasen los días valoraremos que hemos hecho un temporadón. Nadie contaba con nosotros. Habla muy bien de la ambición del vestuario que el domingo estuvieran hundidos». Un final de temporada que se asemeja al comienzo de un camino hacia el éxito. «Sí, la idea del club era esa. Que esta temporada fuera la base para que la gente se enganche al equipo. Hemos tenido 1.600 espectadores en el partido de ida, que eso era impensable a principio de la temporada». Teniendo en cuenta que solían ir unos 300 o poco más, bien haría el club para hacer una buena campaña de abonos y aprovechar esa inercia. «Imagina que se quedan la mitad de los 1.600», apostilla Tienza.

Respecto al choque del domingo, el técnico defiende el plan de partido y la idea de juego valiente que tanto caracteriza a este Olivenza, una virtud que les hizo ser superiores al rival en el global de la eliminatoria pese a no confirmarlo en las áreas. «El plan de partido era ser valientes con el balón, ir hacia delante y ser combinativos y creo que lo hicimos desde el minuto uno. Fuimos muy superiores al Moralo, aunque es verdad que en el fútbol lo que mandan son las áreas. Tuvimos muchas llegadas pero sin gol, que sí lo tuvimos al inicio de la segunda parte. Pero en una jugada aislada, ellos, que tienen mucha calidad, sabíamos que en cualquier jugada pueden marcar y así fue en el 80. Luego nos suicidamos un poco a la desesperada. Es una pena porque teníamos el partido controlado y pensábamos que como mucho iríamos a la prórroga».

Emilio Tienza lamenta la mala suerte que ha tenido su equipo en este cruce y ratifica que, a los puntos, merecieron más. «El gol en propia puerta de la ida fue un golpe de muy mala suerte. Y fallamos muchas ocasiones, hasta una a puerta vacía. Debíamos haber quedado 0-0 como mucho. La mayor parte de la eliminatoria la hemos dominado nosotros, y eso ante un equipo como el Moralo tiene mucho mérito».

Un equipo con un sello propio, el de la valentía. Esa apuesta les condujo a la fase de ascenso y con ella han caído ante un rival a priori superior. «Que hoy me llame muchísima gente y que me digan que les gusta mucho el modelo de juego que tenemos o que tu equipo tenga personalidad y que sea valiente, de verdad que eso me gusta más que cualquier otra cosa. Como entrenador me satisface mucho la forma en la que hemos llegado a un resultado, el camino elegido», subraya.

El entrenador talaverano sostiene que la falta de experiencia de su joven plantel hizo mella en los primeros compases de la eliminatoria, precisamente por un factor psicológico de ansiedad ante tanta expectación. «Estos chicos no se ha visto en una como esta, ante 1.600 personas. Algunos vienen de Preferente y ninguno ha jugado un playoff. Tiene que ponerse uno en ese sitio o vivirlo para saberlo. Yo contaba con eso. Les he dicho que de esto van a aprender. Que se aprende de lo que uno hace, no de lo que te dicen. De cara al futuro les vendrá muy bien».

¿Y qué ocurrirá en ese futuro? De momento, llama la atención, como recalca Tienza, que muchos de sus pupilos le hayan dicho que esperarán a ver qué hace él, si sigue o no. Es lógico que tanto míster como jugadores reciban ofertas. El entrenador afirma que el primero al que escuchará será al Olivenza. «Son los que me dieron la oportunidad de entrenar en Tercera y lo agradezco. Me llevo fenomenal con la directiva y me han dejado trabajar con plena libertad. Les dije a los chicos que tanto ellos como yo nos centráramos en lo que teníamos, el playoff, y apartáramos lo otro para el verano. Hemos hecho un temporadón, que disfruten de lo que han hecho porque el fútbol no siempre es agradecido. También les dije que jugaran sin presión porque era un temporadón, y ahora nos merecemos unas vacaciones». Desde luego que sí.

