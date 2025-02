El Olivenza defiende coliderato ante un candidato

MACAMA NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 25 de septiembre 2022, 09:02 Comenta Compartir

Uno para continuar con el pleno de puntos, el Olivenza, y otro para no descolgarse ya a las primeras de cambio, el Moralo. Partido matinal para que ambos contendientes se aten los machos y lo aborden con decisión y todos sus recursos para buscar un triunfo esperanzador. Los oliventinos de Emilio Tienza han vencido en sus dos anteriores compromisos a otros dos candidatos a luchar por un puesto entre los mejores, Trujillo (3-1) y Arroyo (1-3), y ahora les llega el equipo de Navalmoral, que tras vencer en Montehermoso (0-1) se vio sorprendido en su propio campo por el Pueblonuevo (0-2).

Esa dura derrota generó dudas y más presión, que quieren evitar, a un Moralo que vuelve a tener colgado un año más el cartel de uno de los favoritos al ascenso. «Nos hemos ido reponiendo con el paso de la semana, cada día recuperando más la ilusión y con ganas de afrontar este encuentro para intentar resarcirnos», declara Emilio Gil. El técnico moralo apunta que de la derrota se aprende y le corrobora que en esta Tercera cualquiera pueda ganar a cualquiera, además de «que no hay que regalar nada, ser más contundentes en las dos áreas y correr más que el rival». Este choque se les presenta a los verdes cuando el próximo miércoles (20.30 horas) jugará a domicilio ante el Xerez en los dieciseisavos de la Copa RFEF, aunque para su entrenador no condiciona «nada de nada; saldremos en Olivenza igual que si no jugáramos. Nos enfrentamos a un equipo que lleva una buena dinámica y que tendrá mucha confianza. Nosotros tenemos que volver a ser nosotros mismo». Para el Moralo, la Ciudad Deportiva oliventina no está siendo provechosa en los últimos años. «Es siempre un campo complicado, esperamos un partido intenso, con mucho respeto, que se lo llevará quien sea más equipo», asegura Gil, que tiene a toda la plantilla a su disposición. En el Olivenza se esperan pocos cambios también para intentar prolongar el buen arranque la semana que su capitán Javi Casero ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito.