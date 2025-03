El Nuevo Vivero como refugio para acabar el año lo mejor posible

El Badajoz vuelve a su zona de confort con el objetivo de sacar esa mejor versión que muestra en el Nuevo Vivero y seguir acotando ... su reconquista del liderato. Por delante tiene dos partidos en casa para despedir el año de la mejor manera posible. Y eso es lo que se proponen los blanquinegros en un nuevo reto para fin de año. «Hay que cerrar bien y darle una alegría a la gente antes de Navidad», apuntaba Luis Oliver Sierra en su comparecencia previa del viernes.

El primero en asomarse por el Nuevo Vivero es el Trujillo, a dos puntos del descenso y cuatro partidos sin ganar. Oportunidad para recortar diferencias en un Badajoz que muestra su mejor cara en su feudo y teniendo en cuenta los duelos de sus rivales directos por el ascenso. A esa solvencia en su campo se agarra Oliver Sierra para reconducir una situación que no le termina de reenganchar a la cabeza por la irregularidad que ofrece como visitiante. Y está convencido que su equipo dará ese paso, consciente de lo mucho que hay en juego. «Dependiendo de lo que tardemos en abrir la lata se nos pondrá más fácil o más complicado». Una semana después le tocará pasar por el estadio pacense al Jerez y la meta final sigue siendo la misma y única premisa marcada por la zona noble que no es otra que ascender de forma directa. «No se contempla nada que no sean dos victorias que seguramente nos acerquen bastante al liderato dados los enfrentamientos entre los equipos de playoff», sostiene.

Al técnico aragonés se le van descuadrando sus cuentas con el paso de las jornadas y espera al menos poderlas maquillar en estos dos últimos compromisos como local. «El objetivo era llegar líderes antes del parón y eso ya se nos ha complicado un poquito», asumía. Y es que la primera vuelta está a punto de completarse sin que el Badajoz haya dado un golpe en la mesa como aspirante a todo. «Van pasando las jornadas y se nos va acabando el tiempo».

Oliver Sierra cuenta con la única baja de Ginés González, que esta semana ya se reincorporó al trabajo con el grupo.