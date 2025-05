El Nuevo Vivero marca la final extremeña por el ascenso

J. P. y Miguel Camacho Badajoz y Navalmoral Sábado, 31 de mayo 2025, 20:30 | Actualizado 21:16h. Comenta Compartir

El Badajoz y el Llerenense llegan a la final extremeña por el ascenso enchufados tras dejar por el camino a Azuaga y Jaraíz. Ambos equipos conceden al Nuevo Vivero la condición de factor clave en la eliminatoria. Los blanquinegros esperan que los más de 7.000 espectadores –casi medio millar desplazados desde Llerena– que se van a congregar en las gradas ejerza de ese miedo escénico que se requiere en las grandes citas para encarrilar el pase a la final nacional, conscientes que el Fernando Robina es uno de sus campos malditos y la tremenda exigencia que siempre le impone. En Llerena, por su parte, confían en frenar el burbujeante estado de felicidad pacense y llegar con la eliminatoria abierta a su campo.

El Badajoz se encuentra en su mejor momento y aupado por una afición entusiasta que ya cree con convicción que el ascenso es posible. El equipo blanquinegro recibía este sábado ese plus de energía en el entrenamiento de puertas abiertas que reunía a un centenar de seguidores para darle ese aliento a los jugadores antes de la primera batalla. David González considera que el Nuevo Vivero tiene que jugar ese papel de jugador número doce. «Esperamos poder llenar el campo y haya la máxima cantidad de gente posible para que sigan empujando a estos chicos que están totalmente liberados». El técnico navarro cuenta con toda su plantilla disponible a excepción de Jorge Pérez, lesionado para lo que queda de temporada. «Todos están a un nivel altísimo, lo notas en esa chispa, que están encendidos, que quieren, que se ven y tienen el foco puesto en lo que quieren conseguir y eso les hace ser determinantes y diferenciales en los momentos más necesarios», resalta el entrenador tudelano.

El Llerenense se siente preparado para competir por la plaza en la final por el ascenso después de eliminar al Jaraíz a domicilio sin lesionados ni sancionados, siendo eficaces y gestionando bien la ventaja de la ida para lograr vencer finalmente los dos encuentros por 2-1. Para el técnico de los de Llerena, Juan García, el Badajoz «es el rival más peligroso, está preparado para este tipo de partidos, con jugadores con mucha experiencia y con una gran afición detrás. Tienen la obligación y responsabilidad de ascender, no sólo de pasar la eliminatoria». Agrega que le sorprendió el resultado tan abultado que consiguió en Azuaga tras el primer partido en casa sin tener el factor campo a su favor, pero no duda en concederle el favoritismo: «Son claros favoritos sobre el papel, hay que ser realistas, aunque está claro que en el campo vamos a competir, tenemos mucha ilusión por aprovechar nuestra oportunidad. Este partido es, seguro, de 90 minutos y vamos a intentar ganarlo, sabiendo que es un escenario y un rival muy fuerte».

En Badajoz preocupa todo del Llerenense, especialmente la mano en el banquillo rival de Juan García, estratega y gran conocedor de la casa blanquinegra. «Les he visto tanto en casa como fuera y tratan de ser un equipo dominante, que te somete, que trata de tener la posesión de balón... No cambia el planteamiento por jugar en casa o fuera. Quizás ellos saben que tienen la vuelta en casa y saben que tienen que llevarse un resultado lo más positivo posible. Pero son pensamientos que cuando empieza el partido acaban desapareciendo y tratas de hacer lo que más has acostumbrado a lo largo del año», expone David González. En ese sentido, para el Llerenense un buen resultado para la vuelta en el Fernando Robina sería acabar la ida sin perder y con la portería a cero, tirando de tópicos, y recordando que el factor campo en caso de empate global le es favorable. «Ellos han demostrado que jugar fuera el segundo partido es circunstancial, pero sigue siendo una ventaja para nosotros. Tenemos que obtener un buen resultado que nos haga llegar vivos a Llerena», reflexiona Juan García.

El preparador blanquinegro ve una eliminatoria muy igualada entre dos equipos muy parejos. «Se asemeja mucho a nosotros en las estructuras ofensivas que utiliza. Tenemos un estilo de juego bastante parecido. A partir de ahí tratar de fortalecernos en casa, con nuestra gente, haciendo nuestro mejor partido», sostiene. David González tiene claro la línea a seguir sin perder sus señas de identidad. «Lo único que nos sirve es ganar, pero desde la tranquilidad, no desde el exceso de confianza y ni mucho menos falta de humildad».

El árbitro será Agraz Díaz, de 26 años de Navalmoral, que ha dirigido 12 partidos durante la liga regular, con 9 victorias para los equipos locales, 2 empates y una sola victoria visitante. Al Badajoz lo ha pitado en 2 ocasiones, una de ellas cuando se enfrentaron ambos conjuntos también en el Nuevo Vivero, en septiembre, con triunfo pacense por 3-0, con los goles de Álex Alegría, Ginés y Bermu. Además, lo dirigió en Almendralejo en la derrota con el Extremadura (2-1). El colegiado moralo también fue testigo de la derrota del Llerenense en Azuaga (1-0) y del empate sin goles en la segunda vuelta en el derbi de la Campiña en Llerena.

El empresario Pepe Carballo realizará el saque de honor en reconocimiento por parte del club por su apoyo y compromiso como uno de los patrocinadores principales, así como se rendirá un homenaje al equipo infanitl que se ha proclamado campeón de División de Honor.

BADAJOZ-LLERENENSE Badajoz Sergio Tienza; David Calles, Jesús Sánchez, Javi Lobato, Álex Herrera; Barba, Fran Miranda, Gustavo Quezada, Santi Luque; Álex Alegría y Borja Domingo.

Llerenense César Llera; Mario Luis, Kaká, Javi Duro, David Pérez, Usama, Aitor Brito, Luis Nicolás, Dani Martínez, Víctor Sánchez y Álvaro Cordero.

Árbitro Agraz Díaz.

Estadio y hora Nuevo Vivero, 20.00 horas.