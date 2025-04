El Nuevo Vivero, sin luz por otro impago

M. A. R. / J. P. Badajoz Jueves, 26 de septiembre 2024 | Actualizado 27/09/2024 12:22h. Comenta Compartir

De sobresalto en sobresalto. Así vive, o mejor dicho sobrevive, el CD Badajoz de los últimos tiempos. Cuando no es una cosa, es otra y ... la goteras son cada vez más numerosas y algunas de ellas con consecuencias en el trabajo diario. Y encima, si se trata de impagos o facturas que no son satisfechas, la bola de nieve se hace cada vez más grande y se une a incómodas situaciones. En la tarde de este jueves el club intentaba por todos los medios ser informado de una antigua factura a la compañía eléctrica para abonarla y que el servicio sea restablecido. Es así. El Nuevo Vivero se quedó sin luz desde el día anterior por la mañana y ha permanecido más de 24 horas sin suministro, con el daño que eso supone para los trabajadores que están allí. Al cierre de esta edición, el problema no estaba resuelto. Esta semana ha sido la luz y la petición al juzgado del concurso para que el Badajoz pague el finiquito del extécnico Jové. La semana pasada fue la solicitud de liquidación del club al mencionado juzgado de lo Mercantil por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. La semana próxima...

Por el aparcamiento del estadio pacense se pudo comprobar el miércoles la llegada de una furgoneta y varios operarios con una misión: cortar la luz. Ante los reiterados intentos de hacerla efectiva sin recibir respuesta del Badajoz, la compañía no tuvo más remedio que tomar la abrupta medida. Una medida que no suele tomarse cuando el problema es menor. La nueva propiedad del club contesta que se trata de una factura de octubre o noviembre del año pasado, cuando el CD Badajoz estaba en manos del grupo mexicano, que no se ha abonado. La entidad pacense intentaba este jueves enterarse bien de la cantidad adeudada, que sospecha serán unos 8.000 euros, para satisfacerla y que el servicio fuera restablecido lo antes posible. Isaac Jové vuelve a la carga Por otro lado, también en el capítulo de 'goteras' económicas del Badajoz, Isaac Jové vuelve a reclamar por tercera vez el pago de la parte de su finiquito pendiente de recibir. El extécnico sigue sin cobrar los 22.000 euros que se le adeudan tras su despido en octubre de 2022. Jové ya denunció el pasado 12 de enero a través del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Badajoz y de nuevo remitió otro escrito el 5 de abril para solicitar a la jueza que obligara a la administración concursal a saldar dicha deuda. Hace unas semanas volvió a insistir vía judicial en su denuncia por incumplimiento del acuerdo en el concurso, pero la titular de lo Mercantil dictaminó no tener competencias en este asunto y le emplazaba a resolver este conflicto en un juzgado de lo social. Desde la propiedad asumen que el entrenador catalán tiene que cobrar lo que le corresponde, pero entienden que los tiempos los tendrá que marcar un juez al estar su liquidación fuera del concurso. «Claro que va a cobrar, pero en su momento y cuando lo decida un juez. Lo ha reclamado varias veces, pero la jueza del Mercantil ha resuelto que no tiene competencias y que ese es un tema que debe ir por lo social», apunta Javier Peña, director general albinegro. Isaac Jové y el Badajoz se vieron en un acto de conciliación veinte días después de su despido y acordaron satisfacer su liquidación correspondiente a 36.740 euros en siete plazos desde noviembre de 2022 hasta abril de 2023 de los que solo ha cobrado los tres primeros. Desde la propiedad aseguran que el club está al día con la AFE, la comisión mixta y el comité jurisdiccional de la RFEF. El director general del Badajoz reconoce que hace un mes saldó la deuda con su segundo Mario Jiménez de unos 8.800 euros, que había reclamado ante la RFEF y que provocó que al club le retuvieran sus derechos federativos. Pero esa deuda ya ha sido saldada y los derechos federativos restablecidos. «Este verano ya se saldó lo de Tenorio y el Montijo por Müller y el club recuperó sus derechos federativos, por eso se pudo fichar e inscribirse. Esto ha sido posterior, de hace unos meses. El segundo de Jové reclamó a través del comité jurisdiccional y nos suspendieron los derechos, pero ya se ha abonado y se han restablecido», apunta Javier Peña. Diocesano-Badajoz Y mientras vuelve la luz y se pagan deudas, el primer equipo continúa su preparación de cara al interesante choque de este domingo en Cáceres (Manuel Sánchez Delgado, 17.30 horas) ante el Diocesano. Las cosas marchan bastante mejor en la parcela deportiva, donde los vaivenes económicos e institucionales por suerte no se están notando. Interesante partido pues hablamos de los dos únicos componentes del grupo XIV de Tercera con pleno de victorias en estas tres primeras jornadas. Un duelo entre dos de los equipos con mejores registros goleadores. El Badajoz es el máximo artillero de la competición con 9 dianas mientras los colegiales han sumado ya 7. Ambos son las escuadras que menos tantos han encajado, solo un gol, por detrás del Extremadura, que no ha visto perforada su meta aunque ya tiene un empate que le hizo caerse del grupo de cabeza.

