¿Qué ha pasado este miércoles, 20 de noviembre, en Extremadura?
Miguel Ángel Ávila (Izq.), junto a su equipo de trabajo, dirigiendo su primer entrenamiento. J. V. Arnelas
Tercera RFEF

Nuevo terapeuta para un Badajoz minado de traumas

Miguel Ángel Ávila deberá paliar las consecuencias de vicios heredados y el efecto de heridas sin cicatrizar que atenazan a un vestuario tocado

M. Gª Garrido

Badajoz

Jueves, 20 de noviembre 2025, 21:18

Comenta

Miguel Ángel Ávila tiene por delante un reto mayúsculo en el Badajoz. Con paciencia, mano izquierda y talante coge las riendas de un equipo a ... la deriva, vulgar, timorato, sin identidad ni cintura para reaccionar. La dificultad reside además en que repite vicios ya endémicos. La patología parece cronificada y ha seguido un patrón degenerativo que exige extirpar de raíz todos los hábitos disfuncionales adquiridos. Ni Luis Oliver Sierra ni David González ni Juan Marrero, toda una eminencia en estos menesteres, han sido capaces de cambiar el pronóstico deportivo de un equipo con un rumbo aberrante y que descarrila con cualquier obstáculo.

