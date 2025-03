El nuevo Plasencia se parece demasiado al viejo Plasencia

JUAN CARLOS RAMOS PLASENCIA. Lunes, 24 de octubre 2022, 07:55 Comenta Compartir

El Plasencia 2022-23 prometía una temporada para soñar y está claro que, tras solo siete jornadas, va a ser una temporada para sufrir. Ni siquiera el cambio de entrenador ha servido para ofrecer una imagen diferente a los tres partidos anteriores en casa. En realidad, ha sido la misma. Es decir, sin capacidad de crear ocasiones, de disparar portería y ni tan siquiera de competir. No lo hizo ante el Jerez, no lo hizo ante el Calamonte (al menos, sí marcó un gol), no lo hizo ante el Villafranca y tampoco lo hizo este domingo ante el Montehermoso.

El equipo de Raúl Miranda, recién ascendido y que está dejando muy buenas sensaciones en este inicio de liga, fue muy superior en los primeros veinte minutos y, tras coger ventaja, se limitó a circular al ralentí para mantener a raya a un Plasencia que no se aproximó ni una sola vez con peligro a la portería de Emilio. Daba la sensación que si el Montehermoso hubiera necesitado ganar por más goles, lo hubiera hecho sin problemas.

Ahí va a tener mucho trabajo Ricardo Ballentín, empezando por hacer competir a una plantilla que está descompensada en todas las posiciones, empezando por la delantera, y que se siente inferior a cualquier rival al que se enfrente. Da igual que su presupuesto no tenga que envidiar a los de la mayoría o que la experiencia de sus jugadores sea amplia en Tercera. Mucho más que los del Montehermoso, de los cuales solo cuatro o cinco tenía pasado en la categoría hasta hace dos meses.

Y aun así, el Montehermoso pasó por encima del Plasencia en los primeros veinte minutos. Los locales se salvaron tras tiros en propia puerta de Rubén Fernández y Jai, pero Sergio Moya ya no pudo hacer nada ante otro error flagrante de la defensa que aprovechó Chule para marcar en la mano a mano (0-1, m.18).

A partir de ahí, y tras otro tiro al larguero del Montehermoso, los visitantes se limitaron a hacerse fuertes en el centro del campo y a mirar cómo el Plasencia era incapaz de hacer circular el balón de lado a lado, de desbordar por bandas o de filtrar pases para un Chema Martín que cada partido parece más y más frustrado.

En la recta final, el Montehermoso perdonó la sentencia y tuvo que defender los últimos cinco minutos cuando se quedó con uno menos tras la expulsión de Rubén Carrasco tras una durísima entrada sobre Jesús Ruiz, que se retiró lesionado.