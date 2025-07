El nuevo Badajoz empieza a dibujarse

El Badajoz se enfrentó el pasado miércoles a su primer test de pretemporada tras diez días de trabajo ante un rival de superior categoría y ... recién ascendido a Primera RFEF: El Cacereño.

El primer once de la segunda era Marrero reflejaba un esquema bastante continuista con respecto a la pasada temporada con un clásico 4-4-2. A pesar de esto, algunos nombres nuevos como Pedro Pata, Adri Escudero, Gorka Iturraspe o el regreso de Antonio Pavón hacía que el partido tuviera un aliciente extra para los 1.500 espectadores que se dieron cita en el Nuevo Vivero. Otra de las variaciones fue la posición de Bermu sobre el verde, partiendo en banda derecha dejando su habitual perfil izquierdo, tan recurrente el pasado curso, a Pavón. Los que no cambiaron fueron los hombres del gol, con Álex Alegría y Borja Domingo, que fueron de los más activos y enérgicos en los primeros trances del duelo.

Además de los que partieron de inicio, la convocatoria también dejó algún nombre desconocido, como el de Baltasar y el de Bachuri, jugadores que se encuentra a prueba durante estos días, y alguna ausencia, como la del pacense Jesús Sánchez, que no pudo participar en esta primera prueba de la temporada 25/26 a causa de un esguince, según declaró el técnico blanquinegro al finalizar el encuentro.

También tuvo minutos tras el paso por vestuarios la última incorporación al cuadro blanquinegro, el lateral sub-23 Álex Galán.

El regreso de Pavón

Barre, y la proactividad cerca del área del joven delantero Pablo Rodríguez fue de lo más reseñable en la segunda mitad. Y es que, aunque el esfuerzo y el compromiso de todos los recién llegados y de los que ya estaban no se vio reflejado en el marcador final, lo cierto es que la energía y el ritmo del partido propuesto en los primeros veinte minutos de juego, evitaron que la afición blanquinegra se fuera con malas sensaciones. A pesar de esto, Marrero, al concluir el partido, hizo énfasis en los «errores defensivos puntuales que hay que corregir», pero que «el trabajo y la actitud del equipo había sido el adecuado», concluía el técnico valenciano.

El extremo Pavón también tuvo unas palabras para los medios de comunicación tras el partido. El 25 de agosto de 2024 en el Vicente Sanz de Don Benito, el de Monesterio sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, lo que le ha tenido apartado de los terrenos de juego cerca de nueve meses, y sin poder disputar un encuentro casi un año natural.

Objetivo: el ascenso

Se mostró contento por su regreso «he tenido buenas sensaciones a pesar de llevar once meses parado. No he tenido miedo, más bien ilusión por volver a hacer lo que me gusta», añadía. En cuanto al partido declaró que «las sensaciones son muy buenas, pero es el primer partido y nos tenemos que acostumbrar y habituar a los nuevos compañeros».

No rehuyó de la pregunta sobre el objetivo de la temporada y fue claro y firme en su respuesta «la afición nos tiene que apoyar y estar con nosotros, nos vamos a dejar la vida en el campo en cada partido por conseguir el objetivo», que, aunque no llegó a verbalizarlo, no es otro que el ascenso a Segunda RFEF.