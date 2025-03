Nuevo atasco del Badajoz

Mario Zafra Badajoz Sábado, 21 de diciembre 2024, 21:54 Comenta Compartir

El Badajoz perdió la opción de presionar al Jaraíz e incluso podría irse de vacaciones a seis puntos de la primera plaza tras ... no pasar del empate (1-1) en el Nuevo Vivero contra un ordenado Jerez que no propuso demasiado en ataque, pero que supo defender y dar pocas opciones claras al conjunto blanquinegro. No obstante, la igualada le sirve al cuadro de Luis Oliver Sierra para alcanzar la segunda plaza tras la derrota del Azuaga.

La principal novedad en el once capitalino fue la presencia en el eje de la defensa de Agustín Izquierdo por la baja de Lobato. La primera parte fue igualada y con muy pocas ocasiones. El duelo comenzó con un primer ataque del Jerez nada más sacar de centro y la lesión del meta Sergio Tienza en el primer minuto. Un problema muscular hizo que, aunque continuase durante unos instantes, acabase siendo sustituido en el minuto siete. Hasta rebasado el cuarto de hora no llegó el primer aviso claro. Fue del conjunto visitante en un córner muy cerrado que salvó Alonso Pérez cuando se colaba directo. Cinco minutos después, Santi Luque recibió de Álex Alegría en el área, controló y su tiro inocente acabó en las manos de Jesús Torres. El conjunto pacense buscó los centros sobre el área y las entradas, sobre todo por el costado izquierdo del ataque, aunque el Jerez estuvo muy ordenado en defensa y buscaba salir rápido al contragolpe. Una acción a balón parado, como en los últimos encuentros, puso por delante al Badajoz tras no crear casi peligro en todo el primer período. Jorge Barba lanzó directo el córner y sorprendió a Jesús Torres para inaugurar el marcador. Era el minuto 36. Sin embargo, no se achantó el Jerez, que acto seguido rondó el tanto con un tiro de Chema desde fuera del área que buscó la base del palo. Salvó Alonso Pérez a córner. Pero en ese saque de esquina, Deme remató en el primer palo de cabeza el envío muy cerrado de Castro y empató el choque. Dos meses llevaba sin recibir gol en casa el Badajoz. Otro córner, cumplido ya el minuto 45, lo mandó Jesús Sánchez de cabeza alto tras una mala salida de Jesús Torres. Salió muy intenso el Badajoz en el segundo tiempo y en el minuto 48 se durmieron el central y el guardameta del Jerez y casi se llevó el gato al agua el recién ingresado Montori. Lo intentó después con un tiro cruzado Gustavo, que atrapó Jesús Torres. En el minuto 63 se pidió un penalti de forma insistente por una caída de Jorge Pérez en el área. El Badajoz dominaba, pero sin crear demasiado peligro, con ataques muy desordenados, falto de ideas y con mucha imprecisión en el pase. CD Badajoz: Sergio Tienza (Alonso Pérez, min. 7); David Calles (Gurdiel, min. 46), Izquierdo, Jesús Sánchez, Álex Herrera (Cordero, min. 74); Fran Miranda (Jorge Pérez, min. 46), Gustavo; Bermu (Montori, min. 46), Jorge Barba, Santi Luque; y Álex Alegría. 1 - 1 Jerez: Jesús Torres; Chechu, Peral, Juanan, Hormigo; Poti (Juanfri, min. 60), Morales (Pablo, min. 93), Deme, Castro (Loreto, min. 46); Chema y Manu Ferrera (Juan Roldán, min. 65). Goles: 1-0: Jorge Barba, min. 36. 1-1: Deme, min. 39.

Árbitro: Alba Ramiro. Mostró amarilla a los locales Fran Miranda y Agustín Izquierdo y a los visitantes Hormigo, Jesús Torres y Juan Roldán.

Incidencias: Nuevo Vivero. 2.876 espectadores. Un disparo flojo de Roldán fue la respuesta de la escuadra verdinegra, aunque salió fuera. Loreto tuvo el 2-1 en sus botas en el minuto 75 en un tiro de Gurdiel que salió rebotado y acabó en los pies del extremo, que intentó colocar el balón de rosca, pero la defensa desechó la oportunidad. La gran ocasión del Badajoz la tuvo Jorge Barba en el minuto 77. El mediapunta se decidió a golpear desde fuera del área y el cuero se fue muy cerca de la escuadra. Cordero en un tiro de falta cerca de la frontal del área mandó raso, al lado del palo, en el minuto 83. En pleno empuje del cuadro pacense, ni Álex Alegría ni Montori lograron cabecear bien un centro desde la izquierda. El propio Álex Alegría, ya en el minuto 94, cruzó con la testa en exceso en medio del acoso y derribo en el que se convirtieron los últimos minutos, pero sin acierto, de los pupilos de Oliver en los centros y menos en los remates.

