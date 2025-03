El Moralo visita a La Estrella, su último verdugo

MACAMA NAVALMORAL. Domingo, 5 de febrero 2023, 10:24 Comenta Compartir

El primer domingo de octubre del pasado año, La Estrella logró la que es por ahora su única victoria foránea. Ese día endosó la derrota a un Moralo que ya no ha vuelto a perder. Una vuelta entera después se vuelven a ver las caras y mucho han cambiado desde entonces. El conjunto de Los Santos cierra el trío de descenso, a un punto de la salvación, y el de Navalmoral es tercero a cinco puntos del liderato.

Los santeños llevan once partidos seguidos sin ganar, mientras que los moralos acumulan las catorce últimas jornadas sin conocer la derrota. «Hay que dar valor al gran trabajo de los chicos, no es fácil estar tantas jornadas sumando puntos, pero de momento solo nos ha servido para estar en el tercer puesto. Estamos cerca, no hay que parar ahora, hay que seguir insistiendo», señala Emilio Gil.

Después de este choque les llegarán a los verdes dos enfrentamientos consecutivos ante quienes le preceden en la tabla, el Llerenense en casa y el Azuaga fuera. Pero antes está este encuentro que puede resultar una trampa. «Tenemos mucho respeto a La Estrella. En la primera vuelta fue muy rocoso, con velocidad en ataque y fue capaz de ganarnos a pesar de realizar un buen partido aquel día. Hay que intentar seguir siendo un equipo intenso, con ambición en ataque», dice Gil. Y es que para el técnico del Moralo «será un partido difícil ante su afición, por la necesidad que tiene de ganar como nosotros».